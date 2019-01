Brasil - Haddad: “No podemos tomar el riesgo de declarar la guerra a Venezuela”

“Estoy a favor de una solución pacífica a los conflictos de Venezuela. Venezuela pasa por momentos difíciles“.

16 oct. 2018 - El candidato presidencial brasileño por el Partido de los Trabajadores (PT) , Fernando Haddad, señaló este lunes que la preocupación por la situación de Venezuela “debe ser permanente” y agregó que “no podemos tomar el riesgo de declarar la guerra a Venezuela“.



Asimismo, indicó durante una entrevista con Radio Capital de Sao Paulo que no se puede admitir la instalación de una base militar americana en Brasil.



“No podemos admitir que Estados Unidos se meta en América del Sur, nosotros debemos resolver nuestros problemas por nuestros propios medios. Si Venezuela tiene problemas, la guerra no es la solución“, destacó.



Sostuvo que hay que llamar a la ONU, a la OEA, a Argentina, a Colombia, Bolivia y “llegar a Venezuela con una solución democrática para los conflictos internos y no tomar partido”.



“Estoy a favor de una solución pacífica a los conflictos de Venezuela. Venezuela pasa por momentos difíciles“, destacó el candidato presidencial brasileño.