Se cumplen 65 años de la defensa de Fidel Castro "La Historia me absolverá"

La Habana, octubre 16 - Este martes se cumplen 65 años del histórico alegato de autodefensa de Fidel Castro ante el juicio por los asaltos a los cuarteles de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de Cuba y Bayamo, sucedidos el 26 de julio de 1953.



El discurso del líder de la Revolución Cubana pasó a la fama bajo el nombre de “la historia me absolverá” y se convirtió en un documento primordial del proceso revolucionario en Cuba.



En el alegato de autodefensa, Fidel Castro hace una exposición de los problemas y males por los que atravesaba Cuba.



Castro resumió la problemática cubana de entonces en seis puntos fundamentales: El problema de la tierra, de la industrialización, vivienda, desempleo, educación y salud.



Con el triunfo de la Revolución Cubana, los problemas expuestos en la historia me absolverá serán atendidos por el Gobierno de Fidel Castro.

Programa político



La historia me absolverá fue la presentación de la agenda política de la nueva etapa de lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista, tras los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.



Durante su discurso de defensa Fidel sostuvo que, en la lucha revolucionaria, el pueblo sería la fuerza fundamental, y emitió un concepto marxista-leninista de pueblo, ajustado a la realidad cubana, incluyendo a todas las fuerzas, clases y sectores sociales afectados por el régimen.



En su alegato, el líder de la Revolución Cubana anunció los cambios que introduciría en Cuba tras el triunfo revolucionario, tales como la reforma agraria, la reforma integral de la enseñanza, la nacionalización de la industria eléctrica, entre otros.



En su alegato Fidel Castro afirmó que el autor intelectual de las acciones contra la dictadura de Batista y el movimiento revolucionario era el prócer de la independencia José Marti.



El líder de la Revolución Cubana propuso cinco soluciones con las que fijaría la estructura inicial del gobierno revolucionario.



Principalmente, la reforma constitucional, otorgar títulos de tierras a los campesinos, ofrecer a los obreros la participación en el 30 por ciento de las utilidades de las grandes empresas y confiscar los bienes de los gobernantes para las cajas de jubilación, hospitales y asilos.



La historia me absolverá es el documento raigal de la Revolución Cubana y uno de los textos principales en toda la historia del pensamiento y la acción políticas en Cuba y en América Latina.



En el alegato de autodefensa Fidel Castro expuso al pueblo cubano las ideas y las medidas que orientarán la agenda política y social del gobierno revolucionario.



A 65 años del pronunciamiento del histórico discurso las ideas expuestas por Fidel en torno a la agenda política y social siguen vigentes en Cuba.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 283 veces.