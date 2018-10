Solo 3 minutos: Abren la frontera México-EEUU para que las familias divididas se abracen

Familias en el punto fronterizo entre la ciudad de Sunland Park y Ciudad Juárez

14 de octubre de 2018.- Cerca de 250 familias compartieron un cara a cara con los seres queridos que no veían, en algunos casos, desde hace años, aunque solo dispusieron de tres minutos para ello.



Este sábado se ha llevado a cabo el evento conocido como 'Abrazos, no muros', que dos veces al año reúne en la frontera entre México y EE.UU. a familias separadas entre ambos países para que compartan breves momentos sin un muro de por medio.



Esta quinta edición del encuentro, organizada por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés), convocó a unas 250 familias en un punto fronterizo entre la ciudad estadounidense de Sunland Park y la mexicana Ciudad Juárez, para que se abrazaran durante tres minutos.



Con cinco metros de valla metálica de fondo, este corresponde a un nuevo punto de encuentro, pues el sitio en El Paso que se utilizó en ediciones anteriores se encuentra ahora —irónicamente— cerrado por los trabajos de construcción del muro prometido por el presidente estadounidense, Donald Trump.



Las cerca de 3.000 personas que participaron vistieron respectivamente camisetas azules, si asistieron desde el lado estadounidense, o blancas si lo hicieron desde el lado mexicano de la frontera.



"Una política migratoria que no merecemos"



El director ejecutivo de BNHR, Fernando García, precisó que varias personas lograron reencontrarse tras años de separación. "Esta es la consecuencia de una política migratoria bárbara, injusta, que no merecemos", aseveró García, subrayando que dividir familias nunca debería ser una política de Estado.



Sin embargo, Trump pronunció una postura contraria el mismo día del evento, dando a entender que la separación de familias que previamente se había revocado es en realidad efectiva para frenar la inmigración ilegal. "Diré esto: si [los migrantes] sienten que habrá separación, no vendrán", acotó el mandatario.