Abogados de Julian Assange anuncia acciones legales contra el canciller de Ecuador

Credito: AFP

13-10-18.-La defensa del australiano Julian Assange, iniciará la próxima semana, en Ecuador, acciones legales en contra del canciller del país, José Valencia, por haber entregado información que consideran reservada sobre el caso del fundador de WikiLeaks, asilado en la embajada del país andino en Londres.



El abogado Carlos Poveda, integrante de la defensa de Assange en Ecuador, dijo este viernes (12.10.2018) que planteará las acciones junto con el exjuez español Baltazar Garzón, que visitará la próxima semana el país andino por razones académicas.



Aseguró que Garzón estará en Ecuador entre el 17 y el 19 de octubre y apuntó que como las decisiones se adoptan en conjunto con el equipo internacional de abogados de Assange, ambos presentarán las acciones legales.



Por razones de estrategia, el abogado no detalló las acciones que emprenderán pero adelantó que se enmarcan en el reclamo por "la entrega de información que nosotros consideramos que es confidencial por los derechos de asilado que tiene Julian Assange". Se refirió a una información que recibió de la Cancillería la asambleísta ecuatoriana Paola Vintimilla, quien busca la desclasificación de los documentos en la Asamblea Nacional.



El pedido de la asambleísta



A finales de septiembre, la legisladora opositora dijo a Efe que tras esperar infructuosamente durante nueve meses que la excanciller María Fernanda Espinosa le entregara la documentación sobre el procedimiento de la naturalización, finalmente recibió los datos por parte de Valencia.



En su carta de respuesta, el actual canciller explica a la asambleísta que los viceministros salientes hicieron constar que la información estaba clasificada como "reservada". No obstante, Valencia asegura en su carta que "en los archivos del ministerio no consta que se haya seguido el proceso establecido para calificar como reservada a dicha información", según la legisladora.



Una situación que para Vintimilla deja claro que "no tenía por qué ser reservada la información" y que no se siguieron los procedimientos necesarios para que los documentos sean considerados realmente como clasificados.