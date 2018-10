Huelga en Costa Rica cumple 33 días de acciones contra plan fiscal

Huelga en Costa Rica cumple 33 días contra plan fiscal

13 de octubre de 2018.- La huelga general por tiempo indefinido llegó hoy a su día 33 con acciones contra el plan fiscal en todas las regiones de Costa Rica, aunque algunos sindicatos acordaron con sus empleadores retornar al trabajo.



Los tres gremios del sector educativo, uno de los que cuenta con más trabajadores públicos, mantienen el paro de labores contra el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas -plan o reforma fiscal-, denominado combo fiscal por sus opositores, que fijan ahora su esperanza en el poder Judicial.



Desde el 10 de septiembre pasado afiliados a la Unidad Sindical y Social Nacional -coalición de agrupaciones obreras y sociales- realizan una huelga general por tiempo indefinido contra el combo fiscal, que ya fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa y ahora está en consulta en diferentes entidades, entre ellas el Poder Judicial.



Precisamente en la Corte Suprema de Justicia tienen puesta la mirada los huelguistas, pues esperan que sus integrantes mantengan en firme el criterio de que esa reforma legal debe aprobarse con mayoría calificada (38 votos) y no con simple (29) en el Congreso.



No obstante, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, adelantó que de persistir esa posición de la Corte Suprema de Justicia, entonces aplicaría para el segundo y definitivo debate, y ello no inhabilita la votación en el primero, donde el proyecto legal fue sancionado con 35 votos a favor y 22 en contra.



En cuanto a las acciones realizadas este viernes, reportes sindicales refieren que la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) realizo un jornada informativa y de reparto de volantes en San José, destinada a divulgar en la población las implicaciones para la economía familiar del combo fiscal.



Aunque el Gobierno insiste en que sobre los más ricos de Costa Rica recae el mayor peso de los impuestos y el pago del proyecto legal, los sindicatos consideran que serán la clase trabajadora y los más pobres quienes sufrirán las consecuencias de las medidas para reducir el elevado déficit del país.



Asimismo, las agrupaciones obreras reportan concentraciones de trabajadores en Atenas, Sarapiquí y Liberia, así como una charla en Pérez Zeledón y en Cartago se realiza una protesta frente a los Tribunales.



También, la APSE adelantó que ya tiene preparada la apelación contra la sentencia de ilegalidad de la huelga dictada en primera instancia, la cual será presentada en las próximas horas.