Brasil: Candidato Bolsonaro se plantea no asistir a ningún debate contra Haddad

12 oct. 2018 - El candidato a la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) se plantea la opción de no asistir a ningún debate de televisión para enfrentarse al otro candidato de cara a la segunda vuelta, Fernando Haddad (Partido de los Trabajadores).



"Existe la posibilidad (de no acudir los debates), sí, (por una cuestión) estratégica", dijo el líder de la ultraderecha en un evento con simpatizantes en Río de Janeiro, según recoge el portal de noticias G1.



Bolsonaro y Haddad debían haberse enfrentado en un debate de televisión el 11 de octubre en la cadena Band, pero el equipo médico que atiende al candidato ultraderechista le recomendó una semana más de reposo.



El candidato fue apuñalado a principios de septiembre y pasó buena parte de la campaña de la primera vuelta en el hospital, pero fue dado de alta el 29 de septiembre y desde entonces concede entrevistas y realiza pronunciamientos a sus seguidores sin problemas.



Haddad aseguró si hace falta iría a la enfermería en que se encuentre Bolsonaro para poder debatir con él: "¿Dijo que no quería estresarse? Voy a hablar dulcemente, ni altero la voz. Hago lo que él quiera para que diga lo que piensa", ironizó.



De aquí a la segunda vuelta (domigo 28 de octubre) estaban previstos seis debates de televisión, encuentros que la candidatura de Haddad pretendía usar para desgastar al candidato de la extrema derecha, líder en las encuestas de opinión.





Sputniknews