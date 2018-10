(VIDEO) Argentina: periodista confesó que votó a Macri y lloró por el ajuste: "El Pueblo no da más"

La periodista del Grupo Clarín afirmó que votó por la organización política de Macri, pero dejó en claro que ahora no está de acuerdo con las medidas. Credito: El Destape Web

11 oct. 2018 - La periodista oficialista Mercedes Ninci lloró al aire en Canal 9, porque le "cuesta pagar las cuentas" pese a que tiene tres empleos. Además lanzó un mensaje al Presidente, Mauricio Macri y reveló que lo votó: "tiene que entender que el pueblo no da más, que no es que no queremos pagar".



"Me angustia, me pasa a mí y nos pasa a todos los que no somos ricos con este gobierno al que yo voté, porque yo voté a Macri para que no gane el ladrón de Scioli, ni a todos los que nos venían robando", afirmó Ninci.



En el programa Todas las Tarde, tras quebrarse al aire, le habló al Presidente: "Le pido que se dé cuenta que no podemos más, que no nos alcanza la plata y yo soy una privilegiada que tiene tres trabajos. No es que no queremos pagar, queremos pagar pero no nos alcanza".



Video fuente: Picadillo TV









La fuente original de este documento es:

El Destape Web (https://www.eldestapeweb.com/ninci-confeso-que-voto-macri-y-lloro-el-ajuste-el-pueblo-no-da-mas-n50399)