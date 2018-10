Rusia: La tripulación de la Soyuz aterriza de emergencia tras una falla en el lanzamiento del cohete

El cosmonauta ruso Alexéi Ovchinin y el astronauta estadounidense Nick Hague

Moscú, octubre 11 - La tripulación de la nave Soyuz MS aterrizó de emergencia en Kazajistán después de una falla en el cohete Soyuz-FG durante su lanzamiento. "La nave ha aterrizado en la estepa de Kazajistán, la tripulación se ha puesto en contacto. Están bien", ha informado una fuente de TASS en el cosmódromo de Baikonur.



Se informa que la cápsula espacial de la Soyuz ha aterrizado a unos 20-25 kilómetros de la ciudad de Zhezkazgan, en Kazajistán. "Se ha establecido comunicación con la tripulación, no han resultado heridos, no requieren ayuda", ha detallado una fuente de Interfax.



La tripulación ya ha sido evacuada de la cápsula y los médicos han evaluado su estado como satisfactorio, ha informado el Distrito Militar Central de Rusia.



El lanzamiento



El cohete Soyuz-FG, que llevaba la nave Soyuz MS y dos tripulantes de la EEI a bordo, despegó a las 11:40 (hora de Moscú) desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.



La misión Soyuz MS-10 estaba integrada por el cosmonauta ruso Alexéi Ovchinin y el astronauta estadounidense Nick Hague. Ovchinin y Hague se iban a unir al alemán Alexander Gerst y al ruso Serguéi Prokópiev, que llegaron a la estación espacial en junio pasado.



La falla



La falla se produjo en el segundo 119 del vuelo durante la separación de los elementos laterales de la primera etapa con el bloque central de la segunda etapa del cohete", detalló una fuente de Interfax.



La cápsula con los cosmonautas fue separada automáticamente del cohete fallido a través del sistema de rescate de emergencia, informó RIA Novosti.



Durante el aterrizaje, la tripulación pudo haber sufrido una sobrecarga de 6g. La Agencia Federal Médicobiológica de Rusia ha informado que no es una sobrecarga crítica para los cosmonautas, ya que durante los entrenamientos se someten a sobrecargas de hasta 10-12 g.



El cosmonauta ruso Alexéi Ovchinin y el astronauta estadounidense Nick Hague suben a la nave Soyuz MS-10 en el cosmódromo de Baikonur, Kazajistán, el 11 de octubre de 2018.



La caída del cohete portador no ha provocado víctimas ni daños materiales.