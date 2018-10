Iván Márquez: Venezuela no es un país agresor, es un país agredido

Iván Márquez

El ex guerrillero Iván Márquez denunció este miércoles las constantes agresiones que ha recibido el gobierno de Venezuela por parte de ejes imperiales — respaldado por la derecha del continente, entre ellos Colombia —; así como destacó la lucha de la nación suramericana de buscar la paz en el país neogranadino.



"Los colombianos debiéramos fijar en nuestra conciencia que Venezuela, la república bolivariana, no es un país agresor, sino un país agredido. Con generosidad infinita, a pesar de los agravios de los desagradecidos, nos sigue ayudando en la difícil búsqueda de la senda perdida de la paz", expresa la misiva del exguerrillero, citada por medios locales.



En este sentido, advirtió que los ataques y sanciones de Estados Unidos (EEUU) tiene como objetivo principal hacerse con los recursos económicos de Venezuela y derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y así convertir a la nación nuevamente como una colonia.



"El terrible monstruo del norte' — como llamaba El Libertador a los Estados Unidos — quiere su petróleo. y con esa obsesión ha capitaneado, junto a la derecha colombiana el sabotaje económico para derribar al gobierno de Miraflores, y de paso recuperar a Venezuela como colonia", enfatizó Márquez, quien lleva más de tres semanas desaparecido.



Ante esto, condenó la protección que le da el gobierno de Iván Duque a Julio Borges, líder de Primero Justicia y promotor del magnicidio en grado de frustración ocurrido el pasado 4 de agosto en la Avenida Bolívar contra el presidente Nicolás Maduro, y de los que ya van 28 detenidos de las 43 personas se encuentran implicadas en el intento de magnicidio contra el jefe de Estado.



"Causa perplejidad la protección que brinda Duque en Colombia a Julio Borges, responsable del reciente atentado con drones contra el Presidente de Venezuela. Eso no es un mérito; es una mancha en el corazón de la personalidad ¿Y qué decir del parlanchín embajador de Colombia en EEUU, señor Francisco Santos, quien habla de disuadir estratégicamente a Venezuela, de escudos y de obsolescencia de los Mirages de la Fuerza Aérea? Se parece a Mambrú", recalcó Márquez.



"Si miramos las décadas pasadas podemos decir que Venezuela es garantía de paz para América Latina y el Caribe. Jamás será una nación agresora, como lo ratifican sus dirigentes", agregó el exguerrillero en la misiva.



Duque, quien tomó posesión como presidente de Colombia en agosto pasado, desconoció a finales del mes de septiembre a Venezuela como país garante en las mesas de negociaciones entre el Gobierno de la nación neogranadina y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se llevan a cabo en La Habana, Cuba.



Por otra parte, condenó — además — la campaña de descrédito en contra de Venezuela, promovida por Colombia, sobre la situación migratoria de la nación suramericana, así como señaló que el país se ha convertido en el refugio para muchos colombianos que emigraron, huyendo del conflicto armado que invadió a la nación neogranadina por más de 50 años.



"¿Cómo vamos a olvidar tan rápido que Venezuela acogió solidariamente en su suelo a más de 5 millones de migrantes colombianos que empujados por las penurias económicas buscaban un mejor futuro para sus vidas? Y Caracas no armó ningún escándalo ni ejerció por ello presión internacional contra el Gobierno de Bogotá", indicó Márquez en la carta, la segunda que ha enviado desde su desaparición.



En septiembre pasado, el Gobierno de Colombia solicitó a la comunidad internacional ayuda financiera para atender a los venezolanos que se encuentran en la nación neogranadina y que han sido víctimas de hechos de xenofobia y discriminación.



