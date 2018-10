Brasil: Haddad visitó a Lula en prisión para hablar sobre la segunda vuelta presidencial

9 oct. 2018 - El candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, se reunirá esta mañana con el ex presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva en la sede de la Policía Federal en Curitiba para discutir cómo enfrentarán la campaña de la segunda vuelta presidencial.



El ex alcalde de Sao Paulo obtuvo el 29,3% de los votos en las elecciones del domingo pasando al balotaje, mientras que el ultraderechista Jair Bolsonaro arraso en los comicios con el 46,1% de las preferencias.



De acuerdo al diario Folha do Sao Paulo en la instancia Haddad agradecerá el apoyo del líder petista y discutirán la estrategia política a seguir para el resto de la campaña.



El domingo mientras los brasileños elegían a su próximo presidente, Lula cumplía exactamente seis meses desde que fue recluido en el penal en donde cumple una condena en segunda instancia por corrupción pasiva por doce años. Lo que no le permitió competir para volver al Palacio de Planalto – a pesar de haber sido proclamado como candidato por el PT y comenzar a hacer campaña – ni tampoco sufragar.



A pesar de ello, Lula estuvo activo en redes sociales compartiendo publicaciones en Twitter e incluso envió una carta el día sábado donde pedía que fuera un día de paz para electores.





