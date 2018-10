En Perú se aplican multas por no votar, pero si eres pobre pagas un poco menos

Voto obligado y multas por no votar en Perú Credito: rankia.pe

Para las elecciones municipales 2018 en Perú, las multas por no votar van desde S/ 20.75 a S/ 83.00, según el nivel de pobreza. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) actualizó la tabla de multas a nivel nacional y por nivel de pobreza que se aplicará en este año para los ciudadanos que no concurran a votar, no asistan o se nieguen a desempeñar el cargo de miembro de mesa.

En resolución del Pleno de este organismo se señala que el monto de las multas se ha establecido de acuerdo con una clasificación hecha por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y conforme a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que en este año se incrementó a 4, 150 soles.

https://larepublica.pe/politica/1332757-elecciones-2018-multas-votar-s-2075-s-8300

Pero si por un lado la ciudadanía es obligada a votar y multada si no lo hace, por otro lado debe enfrentar amenazas por hacerlo, como se desprende del anunció de que "Sendero Luminoso planea atentados por elecciones". En las últimas elecciones presidenciales, regionales y ediles, sobre todo en las zonas de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), tuvieron lugar emboscadas terroristas en las que murieron militares y policías que estaban encargados de vigilar el transporte del material electoral y los mismos procesos electorales. Por una política de prevención y anticipación, la Dirección Contra el terrorismo (Dircote) informa que ha tomado las precauciones del caso.

https://www.expreso.com.pe/destacado-portada/sendero-luminoso-planea-atentados-por-elecciones/