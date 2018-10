Brasil: Jornada electoral transcurre sin imprevistos

Votaciones en Brasil

7 de octubre de 2018.- La jornada electoral de este domingo en Brasil transcurre con normalidad, destacó la procuradora general, Raquel Dodge, en transmisión de Telesur.



"No hay ningún imprevisto en el curso del proceso electoral", expresó, en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil, donde ofreció un primer balance de los comicios generales de este domingo, en los que serán elegidos el Presidente de la República, 513 diputados y dos tercios de los 81 senadores.



La procuradora dijo que los electores cuentan con garantías a la hora de ejercer su derecho al voto con libertad e informó que tienen desplegados en el país de forma permanente 27 procuradores, 54 miembros acompañantes de la propaganda y 3.000 promotores de justicia, 300 abogados públicos, además de los convocados para auxiliar en el proceso.



También allí estuvo la presidenta del TSE, Rosa Webber, quien destacó que este 7 de octubre constituye una fecha magna de la celebración de la democracia, "donde prevalece la igualdad del voto que se traduce en el principio de la igualdad".



Indicó que en ese país sudamericano están habilitados para ejercer su derecho al voto 147,3 millones de electores en 544.493 urnas electorales y 67.000 de contingencia, de las cuales han sido sustituidas unas 310, lo que representa 0,06 % del total.



Detalló que hay 2.645 jueces electorales en todo Brasil, 378 jueces desembargadores, 14 ministros del TSE y más de dos millones de miembros de mesa.



Hizo especial referencia a las fake news (noticias falsas) y resaltó que el TSE firmó una serie de acuerdos con los partidos políticos participantes en la contienda.



"Estamos actuando, primero tratando entender el fenómeno de las fake news, porque no es de fácil comprensión", expresó.

Asimismo se refirió a la confiabilidad del sistema electoral, del cual aseguró no tener hasta el momento algún caso comprobado de fraude.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 210 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)