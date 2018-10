Lula, el presidente que encumbró a Brasil, no puede votar este domingo

Brasilia, octubre 7 - Cuando a las 08:00 (hora local)abrieron los colegios electorales, se hizosentir la ausencia entre los votantes de Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente que encumbró a Brasil y hoy cumple injusta prisión política.



El jueves último, y por segunda vez, el Poder Judicial le negó a Lula la posibilidad de ejercer el derecho al voto, privándolo en la práctica de uno de sus derechos políticos fundamentales y contraviniendo lo estipulado no solo en la Constitución brasileña, sino en la propia legislación electoral.



La decisión inicial de privar al exdignatario de poder elegir, como cualquier otro ciudadano, la tomó el Tribunal Regional Electoral de Paraná, el Estado donde permanece encarcelado como preso político desde el pasado 7 de abril el fundador del Partido de los Trabajadores (PT).



Según alegó el juez Jean Leeck, de dicha corte, la instalación de una urna electrónica en la Superintendencia de la Policía Federal (PF) en Curitiba, donde está encerrado Lula, dependería de que al menos 20 reclusos desearan votar y esa cifra no se alcanza allí, lo cual inviabiliza el pedido.



Sin embargo, el letrado Pedro Luís SansonCorat, del propio tribunal paranaense, defendió durante la discusión del reclamo la posibilidad que el exdignatario pudiera votar en otro local, en caso de obtener una autorización de la Justicia Federal a la PF para poder realizar el desplazamiento.



El pedido de Lula fue hecho dentro del plazo previsto y la Justicia Electoral debería haber viabilizado ese derecho y no lo hizo, pues se trata de 'un derecho constitucional pleiteado tempestivamente y no de un privilegio', manifestó SansonCorat.



El 17 de agosto pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU indicó al Estado brasileño que asegurara a Lula el pleno ejercicio de sus derechos políticos, incluso los inherentes a su candidatura presidencial, 'hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo'.



Mas, solo dos semanas después el Tribunal Superior Electoral ( TSE) se rehusó a aceptar la resolución y se negó a registrar la candidatura presidencial del líder histórico del PT.



En una carta al pueblo brasileño difundida a raíz de esa decisión, Lula sostuvo que



al impedir su participación en las elecciones 'los tribunales prohíben al pueblo brasileño votar libremente para cambiar la triste realidad del país'.



Recordó que hace más de cinco meses está preso injustamente sin cometer ningún delito y remarcó que fue condenado por la prensa mucho antes de ser juzgado.



Denunció que fue incluido artificialmente en la Ley de la Ficha Limpia para eliminarlo de la disputa electoral y catalogó su condena como una farsa judicial; una venganza política orquestada con el propósito de impedir el proyecto de Brasil que la mayoría aprobó en cuatro elecciones consecutivas, dijo.



Hasta la cancelación de su registro por el TSE, Lula lideraba con holgura todas las encuestas de intención de voto, algunas de las cuales anticipaban incluso la posibilidad de un triunfo en el mismo primer turno.



Además de no poder votar hoy, la justicia brasileña impidió también a Lula participar de la campaña del candidato presidencial del PT, Fernando Haddad, y le prohibió incluso conceder entrevistas, en un acto de censura considerado como el más grave registrado en el país desde la dictadura militar.

