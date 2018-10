Intelectuales alertan sobre persecución contra la expresidenta argentina Cristina Fernández

Buenos Aires, octubre 7 - Un centenar de personalidades políticas e intelectuales, entre ellos varios expresidentes y dos premios Nobel de la Paz, sumaron sus voces de alerta sobre la persecución y proscripción contra la exmandataria argentina Cristina Fernández.



En un llamamiento titulado Democracia sin proscripciones, los firmantes advierten sobre la dimensión regional, en la persecución y proscripción de exmandatarios, dirigentes sociales, sindicales, 'que se oponen a las políticas de ajuste que recaen sobre nuestros pueblos'.



Argentina, agrega el documento, no está exenta de esa práctica y la persecución política que vive la expresidenta Cristina Fernández desnuda una estrategia global de ataques al campo popular y progresista que pretende construir mejores realidades para todos.



El llamamiento lleva la rúbrica de los exmandantarios José Pepe Mujica (Uruguay), Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Fernando Lugo (Paraguay) y Manuel Zelaya (Honduras) y los premios Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú.



'Los y las abajo firmantes, que provenimos de distintas tradiciones y culturas políticas, a la vez que actuamos en diferentes ámbitos del quehacer nacional e internacional, tenemos en común no sólo compartir valores y principios democráticos sino también guardar una misma memoria histórica', señala el texto.



Asimismo, apuntan que los peores momentos que nos tocaron vivir como sociedad fueron cuando atravesamos etapas de persecuciones, proscripciones, prohibiciones y revanchismo.



No queremos volver al escenario de esas tragedias y por ello alertamos sobre los privilegios que acechan cuando se avasalla el estado de derecho, pasando por encima del debido proceso y de las garantías en juicio, destaca el texto al que también sumaron sus firmas el politólogo estadounidense Noam Chomsky y el periodista español radicado en Francia Ignacio Ramonet, entre otras personalidades internacionales.



En la misiva, los firmantes convocan a no permitir que esa forma de violencia institucional vuelva a poner en riesgo el futuro de la paz y la democracia de Argentina.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 180 veces.