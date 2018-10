Casi la mitad de los españoles ven necesaria una reforma profunda de la Constitución

Credito: Archivo

Madrid, octubre 6 - La mayor parte de los medios han pasado de puntillas sobre el sorprendente resultado del último Barómetro del CIS que constata el extendidísimo deseo de los españoles de que se reforme de una vez la Constitución de 1978, que algunos partidos esgrimen como estandarte de la unidad y la democracia en España. Pero es todavía más llamativo que la inmensa mayoría de esos ciudadanos quieren, además, que sea una reforma en profundidad, y no un simple ejercicio de actualización, según el análisis de las tablas del Centro de Investigaciones Sociológicas efectuado para Público por el gabinete demoscópico JM&A.



Y decimos que es sorprendente que siete de cada diez ciudadanos crean necesario cambiar la Constitución no sólo por la abrumadora propaganda política en contra, sino también porque al mismo tiempo casi la mitad de los españoles (47,3%) se sienten muy o bastante satisfechos de cómo nos han ido las cosas con esta Constitución, y el 67,3% considera que es motivo de orgullo la forma en la que se llevó a cabo la transición a la democracia. Pero todavía son más (69,6%) los que ven llegado el momento de reformar o modificar la Carta Magna.



Y, entre ellos, son casi dos de cada tres (63,3%) los que, además, consideran que no basta con algunas enmiendas, sin que es preciso hacer una reescritura completa o muy importante. Es decir, el 44% de todos los españoles sostienen que se requiere cambiar radicalmente la Constitución del 78 para hacer frente a los desafíos de nuestra sociedad 40 años después de su ratificación en el referéndum que puso fin al régimen franquista y dio paso a una Transición vigilada por los herederos de la dictadura.



Por supuesto, son los votantes del PP y de Ciudadanos quienes –entre los partidarios de algún tipo de reforma constitucional– inclinan la balanza hacia una modificación pequeña del texto fundacional, como se puede comprobar en el gráfico interactivo que encabeza este artículo (pasando el cursor por encima aparecen los datos de cada barra horizontal).



Y, en cuanto a las tendencias en las principales comunidades autónomas, era de esperar que los deseos de reescritura importante o completa sean máximos en Catalunya (donde suman el 79,4% de los favorables a la reforma) y en Euskadi (69,5%). Pero no lo era tanto, ni mucho menos, que compartan esa voluntad seis de cada diez madrileños deseosos de cambio (el 60,6%), casi igual que los andaluces (59,2%) que ven necesaria la modificación de la Constitución. Incluso el 54,4% de los gallegos favorables a la reforma constitucional creen que debe ser profunda, como se aprecia en este siguiente gráfico:



Con respecto a la necesidad de que, de entrada, se haga algún tipo de reforma constitucional, claro está que son los votantes del PP los menos proclives a modificar la Carta Magna, pero aún así son mayoría entre esos electores conservadores: un 53,3%. Y el resto de los votantes de otros partidos tienen muy clara esa necesidad, ya que son siete de cada diez en el PSOE (69,8%), casi ocho de cada diez en Ciudadanos (78,5%) y unos nueve o más en Unidos Podemos y los partidos catalanes o vascos, como se puede ver en el próximo gráfico:



Y en este último gráfico (igual que en el primero que aparece en esta información) se puede apreciar cómo las ansias de tener una Constitución nueva no son caprichos de juventud, ya que los menores de 18 años son menos proclives a reescribirla (sólo el 67,6%) que los votantes adultos de todos los partidos, salvo los del PP. Y aún así, entre los del Partido Popular los que se oponen frontalmente a cualquier reforma constitucional no llegan ni a un tercio (28,6%), puesto que entre ellos se registra el mayor porcentaje de "No sabe" (un 16,7%).



Por comunidades, los catalanes están primeros en su deseo de cambiar la Carta Magna (81,8%), seguidos muy de cerca por los vascos (79,2%) y, ya más alejados y prácticamente empatados entre ellos, los madrileños (70,5%), canarios (69,9%) y valencianos (68%), como se ve aquí abajo:

¿Qué hay que reescribir de la Constitución del 78?



Y ¿de qué deben tratar esas modificaciones de la Constitución? En la siguiente tabla, elaborada por JM&A, se comprueba que los españoles consideran insuficientes las provisiones de nuestra Carta Magna en los terrenos de educación y salud, de derechos sociales o de igualdad de la mujer. Pero también queda claro que los ciudadanos también están pidiendo una mejor gestión política desde las instituciones y los partidos, ya que reclaman más transparencia y control, una mejor relación entre el Estado y las comunidades autónomas, así como mayores garantías de los derechos y libertades inherentes a una democracia.



Por partidos, destaca que uno de cada cuatro votantes del PP –siempre entre los que defienden la necesidad de algún tipo de modificación constitucional– quiera una reforma del sistema electoral; que casi un cuarto de los de Unidos Podemos cuestionen la Corona (más incluso que los de EH-Bildu); que los de PNV y ERC centren sus deseos en una mayor transparencia y control de los poderes públicos, frente a los de CDC (hoy PDCat) centrados en obtener más competencias para las comunidades autónomas... y que los del PSOE no figuran en primer lugar en ninguna de esas cuestiones, manteniéndose siempre muy cercanos a la media estadística, con lo que eso representa políticamente de estar en el centro-centro.