Honduras: Corte de Apelaciones niega el derecho a audiencias públicas en la causa Berta Cáceres

EL crimen de Berta Cáceres Credito: Web

5 de octubre de 2018.- Inadmisible, declaran el recurso de amparo interpuesto por la acusación privada que representa al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y la familia de Berta Cáceres, dicho recurso consiste en la solicitud para transmitir en tiempo real las audiencias que se desarrollen durante el primer juicio contra 8 de los imputados en el crimen, esta notificación fue dada a conocer a los abogados el día de ayer 28 de septiembre.



Es condenable que la justicia de nuestro país no quiera que se conozca la verdad de lo que ocurrió con nuestra compañera Berta y que pese a ser este uno de los casos más relevantes a nivel nacional e incluso internacional, es de vital importancia que la población en general pueda seguir de cerca lo que suceda en este primer juicio, la corte de apelaciones de lo penal nos niega este derecho aduciendo entre otros considerandos que lo hacen como medida de seguridad, pero lo que quieren asegurar es que las ilegalidades que realicen no salgan al público.



Cualquier argumento que este tribunal intente plantear es violatorio de los derechos a la verdad. La transmisión en vivo es la posibilidad de que el pueblo en general entienda lo que sucedió en este crimen para que no vuelva a suceder, el grito de #JusticiaParaBerta ha resonado en todo el mundo, por esta razón el tribunal debe garantizar la publicidad de las audiencias. Las experiencias de transmisión de los juicios contra militares guatemaltecos durante el mandato de Ríos Montt por genocidio contra el pueblo Ixil ha sido el ejercicio de reparación y de acceso a la verdad, algo que se intenta entorpecer por este tribunal y por esta corte de apelación.



¿Qué esconde el Tribunal al limitar la publicidad del juicio? Esta debe ser la oportunidad para que esta institucionalidad pueda limpiar la imagen impune que han dejado ver a toda la sociedad y por la que constantemente son cuestionados.



Para el COPINH la transmisión en tiempo real de las audiencias significa que el pueblo Lenca pueda ser parte del proceso, mismo que ha estado lleno de practicas racistas y clasistas en todo su desarrollo, queremos conocer cada uno de los detalles que implicó el plan que pretendía acabar con la lucha por la defensa del río Gualcarque, concretada con el asesinato de la coordinadora general Berta Cáceres.



Exigimos se realice un verdadero juicio público en el que podamos ver cada una de las posiciones del tribunal y las partes implicadas, el pueblo hondureño merece ser parte conocer la verdad del asesinato de Berta Cáceres.



Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Etempica, Iselaca se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.