(VIDEOS) Colombia: Docentes y estudiantes en las calles rechazan recortes al presupuesto de la educación pública

La Marcha de los Estudiantes en defensa de la universidad pública en Cartagena, fue realmente la más grande expresión estudiantil de los últimos años.

Nuestro reconocimiento a todos esos jóvenes que asumen liderazgos positivos dentro de la sociedad. pic.twitter.com/fk08YqtZCt — Juan Alies 2 (@juan_alies) 5 de octubre de 2018

"Uribe paraco el pueblo está berraco" los estudiantes Universitarios tienen claro quien es el culpable del recorte presupuestal a la universidad pública en Colombia. Marcha por la educación en Cartagena. ¡Todo mis respetos a los universitarios del país! pic.twitter.com/0Hr47CYG62 — Alberto Ortiz Galind (@lbertoortiz) 4 de octubre de 2018

5 oct. 2018 - Ante la falta de una solución a la crisis financiera de las 32 universidades públicas de Colombia con un déficit de casi 19 billones de pesos, los docentes y estudiantes de la Universidad de Cartagena salieron a las calles el jueves en distintos lugares del país, para rechazar los recortes al presupuesto de la educación pública que impulsa el Gobierno de Iván Duque.La marcha salió desde la sede Piedra de Bolívar y llegó al centro de la ciudad. El representante de la Faculta de Derecho de la Universidad de Cartagena, Carlos Periñan indicó que los estudiantes marcharon en contra de las políticas que pretende establecer el Gobierno de Duque a la educación superior.“El Gobierno colombiano le adeuda a las universidades públicas 19 billones de pesos, los cuales surgen a raíz de la manera en que se han estado implementando las reformas tributarias y las leyes financieras de las universidades, pero ahora la situación se agrava con el nuevo presupuesto que fue presentando ante el Congreso, el cual establece que le van a hacer un recorte a la educación superior. En ese orden de ideas las universidades públicas se van a ver muy afectadas. Tal presupuesto no garantiza la estabilidad a largo plazo de las universidades”, sostuvo Periñan.La movilización se efectuó en todas las 32 capitales del país donde funcionan universidades públicas y se tiene programado para el miércoles 10 de octubre, la gran toma a la Capital de la República, Bogotá, donde los docentes y estudiantes universitarios esperan una respuesta del presidente colombiano.“Las universidades vienen arrastrando un déficit y sus presupuestos no alcanzan para cerrar el presente año. Se exige superar esa quiebra en la educación pública superior y el presupuesto aprobado para el año entrante no resuelve los grandes problemas que afronta el sector; por ello, esperamos una respuesta del Gobierno”, dijo William Pérez, del sindicato de docentes de la universidad de Cartagena.