Fernando Haddad llama a defender la democracia y derechos en Brasil

Fernando Haddad

Brasilia, octubre 5 - El candidato a la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, advirtió sobre el peligro que corre la democracia y la libertad de derechos en Brasil de llegar a la presidencia Jair Bolsonaro.



"Si fue posible generar 20 millones de puestos de trabajo, si fue posible hacer que el hijo del albañil se convirtiera en médico es porque tenemos en Brasil la democracia. La libertad es lo que hace que la gente tenga derechos".



Durante el ultimo debate presidencial en Brasil, Haddad opinó sobre economía, petróleo, corrupción y la grave situación social que atraviesa el pais por la aplicación de las política económica y reformas impulsadas por el Gobierno de Michel Temer.



Economía



Al referirse al tema económico Fernando Haddad recordó la experiencia de los gobiernos petistas que llevaron al crecimiento económico del país “la única manera de reanudar el crecimiento de la economía es incluir a los pobres en el presupuesto, como ya hemos hecho con gran éxito” dijo Haddad.



Haddad indicó que “lo que está sucediendo en Brasil es un caos. Cada día pierdes un derecho. La gente es parte de la solución, si la gente tiene la oportunidad que refleja en la economía”.



“Nuestros gobiernos han puesto a los pobres en el presupuesto. Creamos mi hogar mi vida, el bolso de la familia, ProUni, la luz para todos, las universidades federales. Y vamos a insertar a los pobres de nuevo desde el 1 de enero”. afirmó el candidato del PT.



Recuperación de derechos



Haddad criticó a los aspirantes que guardan relación con el presidente Temer como Geraldo Alckmin del Partido de la Social Democracia Brasileña, Henrique Meirelles del Movimiento Democrático Brasileño y Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal quien no estuvo presente en el debate.



“Usted está cortando derechos sociales y de los trabajadores, apoyando al gobierno de Michel Temer ", respondió el ex ministro de Educación a los ataques de Meirelles y Alckmin. Haddad añadió que al “reducir los derechos de los trabajadores a liquidar las cuentas públicas no se hace. Tienes que cortarlo desde el piso de arriba”.



Petróleo



En referencia a la estatal petrolera Petrobas, el socialista recordó que durante los gobiernos del PT se valorizó la empresa de 15 mil millones a 80 mil millones de dólares y que se estaba invirtiendo en la industria petrolera.



Haddad prometió recuperar el petróleo que el gobierno Temer entregó al mercado extranjero y se comprometió a financiar la Salud y Educación con las ganancias de empresa petrolera. “Retomaremos los ingresos del petróleo para la salud y la educación”



Lula da Silva



Fernando Haddad apoyó la lucha contra la corrupción en Brasil, pero lamentó a partidarización y la selectividad de la operación.



El petista no perdió la ocasión para referirse al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Haddad recordó que el líder político y popular fue juzgado en condiciones inusuales.



"Lula dejó el gobierno con un 86 por ciento de aprobación, porque gobernó para todos los brasileños, Lula trató a todo el pueblo brasileño de la misma manera, gobernó mirando a los más pobres" pronunció Haddad al referirse al legado social y político del expresidente.