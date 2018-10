Tribunal confirmó derecho de Dilma Rousseff a aspirar al Senado en Brasil

Dilma Rousseff Credito: Archivo

04-10-18.-El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil confirmó este jueves el derecho de la ex presidenta de dicho país, Dilma Rousseff, de participar en las elecciones legislativas del próximo domingo. Aspirará a un escaño en el Senado por el estado de Minas Gerais y es señalada como una de las favoritas por los sondeos, reseña la agencia Efe.



La decisión había quedado en duda debido a que en el Tribunal Regional Electoral de Minas Gerais, Rousseff solo fue aprobada por cuatro de sus siete miembros y rechazada por tres, división que fue aprovechada por diferentes partidos para presentar nuevos recursos ante el TSE contra la candidatura de la ex presidenta.



Según las denuncias, Rousseff estaría inhabilitada electoralmente debido a que fue destituida del mandato de presidenta por el Congreso en 2016, luego de que la hallaron culpable durante un juicio político por esconder las cuentas públicas.



Los miembros del TSE respaldaron los argumentos del instructor del juicio, Luis Roberto Barroso, según los cuales el Senado hizo dos votaciones: en una aprobó la destitución de la entonces jefe de Estado y en otra le mantuvo sus derechos políticos, por lo cual sería apta para disputar en las elecciones.



"La justicia electoral no tiene competencia para analizar si la decisión proferida por el Senado es correcta o equivocada. Esa decisión, en caso de que alguien la cuestione, le corresponde a la Corte Suprema", afirmó Barroso.



Rousseff es candidata por el Partido de los Trabajadores (PT), la formación liderada por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue inhabilitado para disputar las elecciones presidenciales por su condición de preso y condenado en segunda instancia por corrupción.



Da Silva, que lideraba los sondeos hasta ser declarado inelegible, había escogido como su sucesor en la disputa presidencial al ex ministro Fernando Haddad, quien está en segundo lugar en las encuestas luego del diputado ultraderechista Jair Bolsonaro.