Holanda acusa a Rusia de ciberataque a agencia de armas químicas y expulsa a cuatro agentes de inteligencia rusos

Imagen de los cuatro agentes rusos en el aeropuerto Schaiphol Credito: Efe

04-10-18.-La ministra de Defensa de Holanda culpó el jueves a una unidad de inteligencia militar de Rusia de intentar perpetrar ciberataques contra un organismo que lucha por la prohibición de las armas químicas y contra la investigación sobre el accidente de un vuelo de Malaysia Airlines en Ucrania en 2014.



Las acusaciones holandesas se produjeron luego de que funcionarios británicos señalaron al GRU ruso por llevar a cabo actividades cada vez más "descaradas" en todo el mundo y por tratar de encubrir su presunta participación en actos como el envenenamiento con una neurotoxina de un exespía de Moscú en Gran Bretaña en marzo y el derribo del MH17. Rusia ha negado constantemente cualquier implicación, reseña la agencia AP.



Los intentos del GRU para hackear a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) se produjeron en abril y fueron frustrados por las autoridades, explicó la ministra holandesa, Ank Bijleveld. Cuatro agentes de inteligencia rusos fueron expulsados de inmediato del país, agregó.



En relación con los intentos rusos por infiltrarse en la investigación sobre el MH17, dijo: "Hemos sido conscientes del interés de los servicios de inteligencia rusos en esta investigación y hemos tomado las medidas apropiadas (...) Seguimos muy alerta sobre esto".



El embajador británico en Holanda, Peter Wilson, dijo que el GRU ya no podrá actuar con impunidad. Londres culpa a la agencia del ataque al exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad inglesa de Salisbury.



Las acciones de Rusia contra la OPAQ _un organismo intergubernamental con sede en La Haya_ tuvieron lugar mientras el organismo realizaba un análisis independiente sobre la neurotoxina utilizada contra los Skripal, dijo Wilson.



El ministro británico de Defensa, Gavin Williamson, calificó los ciberataques globales atribuidos a Moscú de acciones temerarias de un "estado paria" y dijo que Gran Bretaña y sus aliados de la OTAN descubrirían estas agresiones en el futuro.



"Donde Rusia actúe de una forma indiscriminada e imprudente, donde lo hayan hecho en los términos de esos ciberataques, nosotros los expondremos", declaró Williamson ante reporteros en Bruselas, durante una cumbre con el secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, y sus homólogos de la OTAN.



Sus declaraciones se produjeron luego de que funcionarios británicos y australianos afirmaron que el GRU está detrás de una oleada global de ciberataques. El Centro Nacional de Ciberseguridad británico asoció cuatro nuevos ataques al organismo ruso, además de otras acciones previas.



El organismo dijo que es muy probable que los ciberataques a la Agencia Mundial Antidopaje, al sistema de transportes de Ucrania y a la carrera presidencial estadounidense de 2016, entre otros, fuesen obra del GRU.



La vocera del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, rechazó las acusaciones del jueves calificándolas de "gran fantasía".



"No vamos a quedarnos esperando. Vamos a dejar claro que donde actúe Rusia, vamos a exponer esa acción", apuntó Williamson.



"Estas no son las acciones de gran poder. Estas son las acciones de un estado paria, y seguiremos trabajando con nuestros aliados para aislarlos; hacerles entender que no pueden continuar comportándose de esta forma", agregó.