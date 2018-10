Docentes de Chile en paro nacional Credito: Telesur

4 de octubre de 2018.- El paro nacional de 48 horas que profesores, trabajadores y estudiantes iniciaron el miércoles 3 de octubre, incluyó este jueves una masiva marcha por las principales calles de varias ciudades de Chile, para exigir al Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos con el gremio docente.



Los manifestantes denuncian que la administración chilena realiza acciones mediocres que no dan respuesta a las exigencias del profesorado. Asimismo, exigen que se tomen medidas contra la crisis medioambiental que afecta a las localidades de Quintero y Puchuncaví, gravemente afectadas por recientes contaminaciones.



Los profesores reclaman al presidente Sebastián Piñera que responda a la denominada deuda histórica que se originó tras el incumplimiento de las autoridades con la ley Nº 3.551 de 1981, y que establece el reajuste del sueldo base al sector público, hecho que no se ha dado aún.



Los docentes también se pronunciaron contra el proyecto "Aula Segura" establecido por el actual mandatario, ya que indican que "adolece de una inconstitucionalidad bastante evidente".



Aula Segura facilita la expulsión de estudiantes que participen en protestas estudiantiles, aún cuando no incurran en hechos delictivos o de violencia dentro de ellas.



Por su parte, el presidente nacional del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, detalló que el paro y la movilización se da ante un " Gobierno que no escucha las demandas urgentes de diversos sectores".



En este sentido, Integrantes del Sindicato de Komatsu también se pronunciaron en contra de los despidos injustificados que se han llevado a cabo en la empres a Komatsu Reman Center, y han exigido al Gobierno chileno que dé respuesta en cuanto a estas acciones que atentan contra del derecho al trabajo.