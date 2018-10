Coloquio en el Centro de Saberes Africanos: elecciones en Brasil la definirán las mujeres opinan analistas

Caracas, 4 de octubre de 2018.- Con la participación del Profesor Franklin González, diplomático y científico social, y del economista y activista social Diógenes Muziotti se realizó un nuevo "Miércoles de Coloquio" en el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, sede Esquina de Gradillas. En esta oportunidad el tema abordado fueron las próximas elecciones generales en Brasil, que se realizarán el 7 de octubre de 2018, en primera vuelta. "Barbarie versus Progreso" fue el título de la actividad. Brasil elegirá Presidente, Vicepresidente, Gobernadores, Vice Gobernadores, Senadores y Diputados. Estos últimos de vital importancia para asegurar la gobernabilidad y la continuidad del poder ejecutivo.

Diógenes Muziotti hizo un esbozo geopolítico de estos próximos sufragios que se realizan bajo dos premisa fraudulentas, la primera el golpe judicial dado contra Dilma Rousseff y luego el encarcelamiento del potencial presidente Lula Da Silva, bajo un juicio sin pruebas tal como el la presidenta derrocada Dilma. El economista Muziotti, quien estuvo recientemente en Brasil compartiendo con los movimientos sociales, hizo una semblanza de cada uno y una de las candidaturas presidenciales, destacando que el ultraderechista Bolsonaro y el progresista Haddad pasaran a segunda vuelta, captando este último buena parte de los votos de izquierda y de la socialdemocracia en la segunda vuelta. Muziotti reseñó que la mayoría de la población votante de Brasil se concentra en la zona sur del país, y que entre 52 a 53 por ciento de estos votos son femeninos lo cual hace que las mujeres sean el sector que defina las elecciones en el gigante sureño. En ese sentido, citó las grandes movilizaciones de mujeres contra el candidato de la derecha al cual ambos coloquistas calificaron de misógino.

Sobre los movimiento sociales, en especial el poderoso Movimiento de los Sin Tierras (MST), esto a pesar de que de sus filas surgió un candidato, ya habían hechos grandes manifestaciones a favor de la candidatura de Lula, por lo que su tendencia es al apoyo al candidato de PT, como lo confirman las grandes marchas anti racismo protagonizadas en las grandes ciudades de Brasil como Sao Paulo y Río de Janeiro. En Brasil se ha despertado un sentimiento contra la ultraderecha que influirá en el resultado de las elecciones. Como dato curioso, en Brasil existen dos partidos, el Partido Comunista Brasileño (1922) y el Partido Comunista Do Brasil (1958).

Para el Profesor Franklin González, el candidato de la ultraderecha, apoyado por sectores conservadores, en un país altamente complejo, y el candidato del Partido de los Trabajadores, representan el enfrentamiento de dos visiones del mundo. Las elecciones en Brasil se presentan como muy importante para Suramérica. En Brasil se ha producido un judicialización de la política. Por otra parte, una de las grandes debilidades que tuvo tanto los gobiernos de Lula como de Dilma fue el descuido a los medios de comunicación. El no haber construido una plataforma de difusión y posicionamiento de loa obra de gobierno y de su ideología. Hoy en día, ningún medio de comunicación apoya a la izquierda ni a la centro izquierda. Mientras que la derecha ha venido como grupo de elite imponiendo su hegemonía. La derecha en fase de toma de posiciones destruye las bases de las democracias para impedir que la izquierda gane espacios de poder. El liderazgo de izquierda debe contagiar su optimismo frente al pesimismo. Considera el Profesor González que en una segunda fuerza debería vencer, por el amplio rechazo que tiene la ultraderecha, por el factor del voto femenino y los movimientos sociales, el ex alcalde de Sao Paulo, candidato del PT y de Lula, Fernando Haddad, que con menos de un mes de campaña ya supera el 20 % de la intención de voto, y con un rechazo mucho menor que el de Bolsonaro. Por otra parte, partidos de izquierda y de centro han manifestado que de haber una segunda vuelta no votaría por la ultraderecha, lo cual favorece a Haddad.

Los asistentes al coloquio hicieron acertadas reflexiones sobre el racismo que existe en Brasil contra los grupos afro los cuales sufren ataques y discriminación desde sectores del gobierno y de grupos fascistas. Los ponentes y asistentes afirmaron que en Brasil hay movimientos religiosos, provenientes del cristianismo, que se han desviado de su espíritu y se han politizado hacia la derecha, ideologizando a las masas populares. En cuanto a las fuerzas armadas, en afirmación del Profesor Franklin González, estas tienen una tendencia derechista, y a diferencia de en Venezuela, en los gobiernos del PT no se hizo un trabajo para la unidad cívico militar.

Otros de los puntos abordados en el Coloquio, fue la visión de un Brasil que pasa por una importante crisis económica poco difundida, pero muy sentida y visible en escenas de pobreza y malestar social. Brasil se ha aislado de los grandes centros mundiales, en especial del BRICS, al cual pertenece, apostando más por EEUU. La oferta de Bolsonaro es aliarse con EEUU, a pesar de que la economía brasileña padece de todos los males de las políticas neoliberales.

En suma, hay un escenario positivo para que las fuerzas populares puedan retomar el poder presidencial en Brasil, así como el poder legislativo, sumamente importante, dado que Brasil no es un país presidencialista, y de no ganar el poder legislativo, la judicialización podría, de nuevo, acabar con los triunfos populares en Brasil.

El Coloquio, moderado por el Profesor Roberto Torres, Coordinador Académico del Centro de Saberes, contó con una importante asistencia de interesados en el tema, de los investigadores e investigadoras del Instituto y con su Presidente, Reinaldo Bolívar.

Los Miércoles de Coloquio se realizaran cada tres semanas. Para el 24 de octubre el tema a abordar será "Las elecciones legislativas en Estados Unidos, la primera batalla electoral de Trump".