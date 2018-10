El Tribunal de la Haya ordena a EEUU que suspenda sanciones humanitarias contra Irán

La Haya, octubre 3 - El Tribunal Internacional de la Haya ha ordenado a Washington que levante las sanciones contra Teherán relacionadas con bienes humanitarios y aviación civil.



La máxima institución judicial de la ONU ha dictaminado que Washington debe "eliminar, mediante su elección, cualquier impedimento" que surja de la reimposición de sanciones a la exportación a Irán de medicamentos y dispositivos médicos, alimentos y productos agrícolas, así como repuestos y equipos necesarios para garantizar la seguridad de la aviación civil, informa Associated Press. Se espera que EE.UU. recurra la decisión en la próxima audiencia.



Con esta decisión, la corte ha accedido parcialmente a la solicitud de Teherán para introducir medidas temporales contra Washington mientras se cursa su demanda contra las sanciones introducidas por el país norteamericano en mayo.



La decisión de este miércoles se encuadra dentro de las medidas provisionales que se aprueban antes de que se produzca un fallo definitivo sobre el proceso. Según explicaron varios expertos la decisión final puede dilatarse años.



En junio, Teherán denunció a Washington ante la Corte Internacional de Justicia buscando una suspensión de emergencia de las sanciones económicas. Desde el país persa afirman que las restricciones violan un "tratado de amistad" con EEUU firmado en 1955 anterior a la instauración de la Revolución Islámica de Irán.



Durante las audiencias del caso en agosto, los abogados iraníes acusaron a Washington de "estrangular" la economía del país persa y un representante iraní calificó las medidas punitivas de "agresión económica flagrante".



Por su parte, representantes estadounidenses afirmaron ante la corte –que dictamina disputas entre los Estados miembros de las Naciones Unidas– que esta institución no tiene jurisdicción para resolver el caso porque se trata de un asunto de seguridad nacional.



A principios de mayo, EEUU se retiró del acuerdo nuclear con Irán. Tras este histórico paso, Washington reintrodujo sanciones contra Teherán en un decreto firmado por Donald Trump. Se espera que el 5 de noviembre entren en vigor una nueva tanda de sanciones.



Denominado Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés), el acuerdo fue firmado por Irán y el Grupo 5+1 (Reino Unido, China, Francia, Rusia, EE.UU. y Alemania) en 2015, y estipuló el levantamiento de una serie de sanciones contra la República Islámica a cambio de su compromiso de no desarrollar ni adquirir armas nucleares.



