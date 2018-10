EEUU: Se dividieron la opiniones en el Senado acerca de publicar reporte del FBI sobre juez Kavanaugh

Brett Kavanaugh

Washington, octubre 3 - Los miembros del Senado estadounidense continúan divididos este miércoles acerca de la posibilidad de hacer públicos los resultados de la pesquisa del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre el nominado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh.



Según CNN, hay un debate activo en los pasillos de la Cámara Alta en torno a si deben difundirse los hallazgos de la agencia sobre las acusaciones de acoso sexual contra el magistrado o, por el contrario, solo deben someterse a revisión por parte de los senadores.



Varios republicanos están presionando para que los resultados se difundan porque están convencidos de que serán exculpatorios o, más cínicamente, porque esperan que de cualquier modo se filtren al público, y es más seguro tenerlo todo a la vista y no solo partes seleccionadas, añadió la cadena televisiva.



Sin embargo, ese criterio no es homogéneo entre los miembros de la formación roja, pues el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, manifestó ayer que el informe de la investigación del FBI sobre Kavanaugh no se hará público.



'Pronto recibiremos un informe del FBI. Se pondrá a disposición de cada senador y solo los senadores podrán verlo', explicó McConnell a reporteros, y agregó que es así es como se manejan estas pesquisas de antecedentes'.



John Cornyn, uno de los 11 miembros republicanos del Comité Judicial del Senado, por su parte, dijo a CNN que quiere que el FBI diga algo públicamente, y que se presente alguna declaración sobre el tema o se divulguen los informes en sí mismos.



Pero la principal demócrata en el Comité Judicial, Dianne Feinstein, coincidió con McConnell en que el reporte debe ser solo para consulta de los senadores, debido a preocupaciones sobre la violación de la confidencialidad de los testigos.



A su vez, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, señaló ayer que existe un creciente consenso en ese órgano de que cuando se complete la investigación, los resultados se divulgarán públicamente y se eliminará cualquier información personal. '¿Por qué nuestros colegas republicanos tienen tanto miedo de hacerlo público?'.



El FBI está investigando las denuncias de que Kavanaugh, quien espera la confirmación para unirse a la Corte Suprema, agredió sexualmente a su acusadora, Christine Blasey Ford, cuando los dos eran estudiantes de secundaria hace más de tres décadas.



Ford presentó un testimonio dramático la semana pasada ante el Comité Judicial de la Cámara Alta, donde dijo que el magistrado la inmovilizó e intentó quitarle la ropa mientras estaba ebrio en una fiesta con otros alumnos de secundaria.



El juez, quien también testificó sobre el tema ante el grupo parlamentario, niega enérgicamente las alegaciones, aun cuando otras dos mujeres también lo han acusado de conducta sexual inapropiada mientras bebía excesivamente en su etapa de escuela secundaria y universidad.