Argentina: investigan denuncias de acoso sexual abuso y violencia en el prestigioso Colegio Nacional de Buenos Aires

El Colegio Nacional de Buenos Aires, Argentina Credito: web

Buenos Aires, 02 de Octubre - La justicia argentina puso bajo investigación al reconocido colegio Nacional de Buenos Aires, del cual egresaron desde 1863 varios presidentes y premios Nobel, entre otras personalidades destacadas, luego que exalumnas denunciaran a su personal educativo por acoso sexual, abuso de poder y violencia institucional.



“La causa la inicié en el día de ayer (lunes) después de tomar conocimiento de las denuncias de las exalumnas”, confirmó la fiscal Verónica Guagnino el martes en declaraciones a periodistas. “Después de un análisis me pareció muy pertinente que el Estado, el Poder Judicial, tomara cartas en el asunto y recogiera el relato de las chicas para llevar adelante las investigaciones pertinentes”.



Un grupo de egresadas de la promoción 2016-2017 leyó durante el acto de grado el jueves pasado un documento en el cual denunciaron a alumnos, profesores, personal educativo y autoridades del Colegio Nacional de Buenos Aires, por distintas situaciones vividas dentro del establecimiento, como manoseos y comentarios ofensivos que encuadraron bajo una “violencia institucional ejercida y avalada por la comunidad educativa hacia nosotras (lenguaje inclusivo)”.



“Como todas las mañanas llegamos al colegio y nos recibe el gerente... Nos hace comentarios sobre el largo de la falda, nos toca, nos besa, no nos conmuta los tardes si le caemos bien”, relataron.



“¿Hasta cuándo van a perpetuar este sistema hostil que sigue empoderando a acosadores de menores, misóginos, violentos, mientras somos violentadas y abusadas en nuestra cotidianidad?”, dijeron las egresadas ante padres y autoridades educativas.



La fiscal Guagnino dijo que inició la investigación de oficio ya que los hechos descritos no fueron denunciados ante la justicia y adelantó que convocará a las exalumnas para que ratifiquen o no sus dichos en sede judicial.



“Este caso da cuenta de lo que se denomina en el marco de la ley de protección de los derechos de la mujer como violencia institucional, cuando los mecanismos de funcionamiento de las instituciones toleran, permiten o promueven prácticas discriminatorias o de violencia contra las mujeres”, explicó la funcionaria.



En tanto, el Nacional Buenos Aires, de gestión pública, confirmó el martes que cuatro de los docentes identificados por las exestudiantes en su denuncia pública “han solicitado su traslado a otra dependencia de la Universidad de Buenos Aires -de la cual depende el colegio preuniversitario- a efectos de facilitar las investigaciones en curso”.



Al mismo tiempo las autoridades educativas implementaron un protocolo de acción institucional ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual para tramitar las denuncias y si corresponde iniciar actuaciones sumariales.



El Colegio Nacional Buenos Aires es considerado uno de los más prestigiosos de Argentina y el de mayor excelencia en educación pública. De sus aulas egresaron cuatro presidentes de la nación, jueces de la Corte Suprema de Justicia; Carlos Saavedra Lamas (Nobel de la Paz 1936) y Bernardo Houssay (Premio Nobel de Medicina 1947); varios exministros de Economía, como Axel Kicillof y Martín Lousteau y el compositor Lalo Schifrin.