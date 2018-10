Gobierno británico anuncia nueva política migratoria tras Brexit

La primera ministra británica, Theresa May Credito: Web

Londres, octubre 2 - La primera ministra británica, Theresa May, anunció este martes la implementación de una política migratoria que priorizará a trabajadores cualificados y retirará los beneficios obtenidos por ciudadanos de otros países europeos.



En declaraciones a la cadena de radio y televisión BBC, la jefa de Gobierno explicó que las nuevas normas entrarán en vigor tras la salida de la Unión Europea (UE), prevista para marzo de 2019, y tienen como objetivo eliminar la libre circulación y reducir la llegada de extranjeros.



'Cuando nos marchemos de la UE introduciremos un nuevo sistema de inmigración que pondrá fin a la libertad de movimiento de los europeos en Reino Unido y, por primera vez en décadas, será nuestro país el que controle y determine quiénes vienen aquí', señaló.



Asimismo, precisó que el otorgamiento de visados tendrá en cuenta las competencias de los trabajadores y no sus naciones de origen, por lo que no habrá distinciones entre los procedentes de los Estados miembros del bloque y los de otros países.



La líder conservadora no descartó la firma de acuerdos en esa área con algunos de los 27, pero señaló que su objetivo es reducir a menos de 100 mil la cantidad de migrantes recibidos por año.



Por su parte, quienes viajen como turistas o por períodos cortos deberán someterse a mayores controles de seguridad y serán más complejos los mecanismos de reunificación familiar.



Las medidas de May fueron criticadas por la directiva comunitaria y el coordinador para el Brexit del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, aseguró que la UE no aceptará un sistema que discrimine a las personas por sus habilidades y tipos de trabajo.