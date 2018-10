(VIDEO) Evo Morales tras fallo de La Haya: “Bolivia nunca va a renunciar a su reclamo"

01-10-18.-Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en contra del reclamo boliviano ante Chile, el presidente Evo Morales aseguró que el país no renunciará a su aspiración de tener una salida soberana al Océano Pacífico. “Si bien no hay una obligación, hay una necesidad, no solamente para estos dos países sino para la región, de resolver temas pendientes que aún quedan entre Bolivia y Chile”, resaltó el presidente Morales desde La Haya, después de la lectura de la sentencia que por 12 votos a 3 desestimó los argumentos presentados en la demanda interpuesta a Chile en 2013.Si bien el fallo rechazó que Chile deba negociar la salida al mar con Bolivia, los magistrados puntualizaron también que la decisión no debía impedir la negociación. Para Evo, este apartado es fundamental porque da cuenta de la “invocación de la CIJ a continuar con el diálogo”. El tribunal se expidió sólo sobre la obligación de Chile a dialogar, no sobre el derecho boliviano a contar con una salida al mar.Durante la conferencia desde La Haya, el presidente leyó el mentado párrafo 176 de la sentencia. “Los hallazgos de la Corte no deben ser entendidos como si impidieran a las partes continuar con su dialogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia, solución que ambas partes han reconocido como un asunto de interés mutuo. Con la voluntad de ambas partes pueden llevarse a cabo negociaciones significativas”, citó Morales.“Estamos con la justicia y tenemos razón y por eso entiendo perfectamente esta invocación de la CIJ de continuar el dialogo entre ambas partes”, dijo luego de leer el apartado y enfatizó que “Bolivia nunca va a renunciar a su reclamo”.“Sabe el pueblo boliviano y del mundo que mediante una invasión hemos sido arrebatados del acceso soberano al océano pacifico”, señaló el mandatario al ponderar “el trabajo conjunto” del equipo nacional e internacional y de “la mayoría del pueblo boliviano” que permitieron “hacer un seguimiento de esta deuda hacia Bolivia”.“Es importante, pueblo y autoridades de la región, tengamos la capacidad de resolver temas pendientes porque con este párrafo la Corte entiende perfectamente que es un tema pendiente entre Bolivia y Chile”, concluyó.