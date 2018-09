México / Nunca más reprimirá el Ejército, afirma AMLO en Tlatelolco

Ratifica desaparición del EMP

Integrarán PF y fuerzas armadas una guardia civil nacional, señala en el escenario de la matanza del 68

Refrenda respeto a las instituciones militares; pide no ver a sus miembros como enemigos

Marinos y soldados deben ayudarnos a garantizar la seguridad interior y la pública, destaca

Domingo 30 de septiembre de 2018.-

En la Plaza de las Tres Culturas, ­escenario de la masacre de jóvenes del movimiento estudiantil de 1968, el presidente electo, Andrés Ma­nuel López Obrador, anunció ayer que integrará a las fuerzas armadas y a la Policía Federal en una guardia civil nacional, para que actúe como ejército de paz. "Nunca jamás se utilizará al Ejército para reprimir al pueblo", sostuvo, y ratificó la desaparición del Estado Mayor Presidencial, el cual, recordó, fue utilizado para esa histórica represión.

Frente a las voces que piden el regreso de los militares a los cuarteles, López Obrador dijo que hacerlo dejaría a la gente en indefensión, y una vez más refrendó que desaparecerá el Centro de Investigación y Seguridad Nacional para acabar con el espionaje en México. Los 3 mil 700 trabajadores de esa instancia serán incorporados a otras áreas del gobierno.

A tres días de que se cumplan 50 años de la matanza en Tlatelolco –y después de que la futura jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, resaltó ante los miles de asistentes que llenaron la plaza "somos una generación que creció con el dolor del 2 de octubre de 1968, pero también con el impulso de aquellos jóvenes de luchar por un país mejor"–, López Obrador garantizó que velará por el respeto a los derechos humanos, al tiempo que refrendó su respeto por las instituciones militares.

Tras pedir que no se vea a los soldados y marinos como enemigos porque, dijo, son pueblo uniformado, hijos de campesinos, obreros, comerciantes, abundó que se creará una guardia civil nacional "con el apoyo del Ejército, de Marina y de Policía Federal.

"Vamos a unir estas corporaciones en una guardia civil, en una guardia nacional, donde se limitará el uso de la fuerza y se van a respetar los derechos humanos. De esta manera vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México", resaltó.

Indicó que se trata de una reforma al Ejército que "voy a proponer en su momento, porque no tenemos muchas opciones. Dicen algunos ‘que regresen los militares a los cuarteles’, pero qué pasa si actuáramos así, dejaríamos a la gente en estado de indefensión porque se creó la Policía Federal con ese propósito y no funcionó.

"Se echó a perder, no tiene los elementos suficientes, ni siquiera instalaciones. Mandan a comisiones, a misiones a la Policía Federal a los estados y tienen que acampar en la calle porque no hay cuarteles. Tienen que hospedarse en hoteles. No podemos así enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia".

Abundó que "desgraciadamente también las policías ministeriales, con honrosas excepciones, están echadas a perder, y las policías municipales y estatales".

Reiteró que "no se trata de decir ‘los soldados y los marinos a los cuarteles’, [porque] cómo enfrentamos a la delincuencia, cómo detenemos la violencia, cómo frenamos los homicidios, que ya no haya más asesinatos, que no haya secuestros, que no haya robos. Necesitamos por eso organizarnos bien, y vamos a utilizar a los soldados, a los marinos, nada más que con una concepción distinta".

Anticipó que en su carácter de comandante supremo de las fuerzas armadas, como Presidente de la República hará el planteamiento al Ejército y la Marina, y que presentará al Congreso la reforma correspondiente, porque frente a la violencia y la inseguridad, "no tenemos otra opción.

"Vamos a hacer un llamado a los soldados, a los marinos, para dar un giro a la labor del Ejército, que ya no se ocupe de las tareas que hasta ahora tiene encomendadas que la defensa nacional la podemos hacer todos si se necesita, como ha sido siempre en la historia de México. Si nos invaden, si nos agreden de otros países, todos a defender a la patria, no sólo los soldados. Ahora los marinos y los soldados tienen que ayudarnos sin el uso de la fuerza como un ejército de paz, para garantizar la seguridad interior y la seguridad pública", resaltó.

Subrayó, que buscarán la manera de enfrentar el grave problema de inseguridad y de violencia en el país sin el uso de la fuerza, atendiendo las causas que lo han originado. "Estoy seguro de que si hay trabajo, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, vamos a lograr la paz y la tranquilidad".

En el emblemático sitio donde se mantiene vigente el recuerdo de lo que ocurrió hace medio siglo, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, destacó que el Estado Mayor Presidencial "se creó desde hace muchos años y cumplió una función", pero un motivo para desaparecerlo es "que en las investigaciones que se han hecho sobre la represión del 68, aparece que se utilizó".

Afirmó que no se necesitan "8 mil elementos para cuidar la seguridad del Presidente de la República", y que en su caso contará con una ayundatía, compuesta por 10 hombres y mujeres, y "me va a cuidar el pueblo de México".

En otro tema, el presidente electo anunció que todos los programas sociales que manejaba el gobierno de Ciudad de México serán financiados con presupuesto federal en el próximo sexenio, y lo que deje de invertir la administración local se utilizará para dar mantenimiento a la capital del país.