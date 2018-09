Panamá: Varela en la ONU no nombró a Omar Torrijos cuando habló de los acuerdos del Canal

Juan Carlos Varela, presidente de Panamá

Panamá, septiembre 30 - Sectores políticos y de la sociedad civil calificaron como un irrespeto a la historia y como un acto de mezquindad la actitud del presidente de la República, Juan Carlos Varela, de no reconocer en su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas la labor realizada por el general Omar Torrijos Herrera en la lucha por la recuperación de la soberanía del país y la reversión del Canal de Panamá a manos panameñas.



En su discurso, en la 73ª sesión del período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el mandatario manifestó que los panameños hemos sido testigos de la exitosa culminación de la ampliación del Canal, que representa los principios de nuestro país por su capacidad de unir al mundo, por su permanente neutralidad y apertura al comercio mundial.



‘Esta vía interoceánica fue recuperada por los panameños gracias a los tratados del Canal de Panamá, y a la decisión valiente de un ser humano sencillo, el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, a quien hoy públicamente le reconozco ese compromiso que cambió el rumbo de nuestra nación', indicó.



La omisión del nombre de Omar Torrijos Herrera en esta frase de su discurso generó las críticas de quienes reconocen y valoran el aporte del entonces jefe de Estado panameño.



DISCURSO ‘MEZQUINO'



El expresidente de la República Martín Torrijos, cuestionó en su cuenta de Twitter al mandatario panameño e indicó que Varela utiliza la ONU para mostrar su mezquindad.



‘No mencionar los Tratados Torrijos-Carter por nombre, y solo reconocer al presidente Carter e intentar desconocer nuevamente a Omar Torrijos es imperdonable. Él entró en la historia y su papel no admite regateo de nadie', manifestó Torrijos.



Mientras, el excanciller y exvicepresidente de la República Samuel Lewis Navarro escribió que ‘los tratados que marcaron el final de una lucha generacional, donde se sacrificaron vidas, se llaman y se llamarán siempre en nuestros libros de historia Tratados Torrijos-Carter aunque eso le duela a @JC_Varela. ¡Jamás podrá borrar a Omar Torrijos de nuestra historia, aunque trate!'.



El comentarista Juan Carlos Tapia, por su parte, indicó que ‘agradecerle al presidente Carter, y no reconocer el esfuerzo de Omar Torrijos en la recuperación del Canal, en el discurso que acaba de dar Varela en las Naciones Unidas, es el acto histórico más mezquino que recordaremos los panameños. Otra negación más en su historia relacionada con nuestro canal'.



La periodista Sabrina Bacal también se pronunció al respecto en Twitter : ‘¡Pequeñez mental y política! Sobran caracteres para explicarlo...'.



‘POCA ESTATURA' POLÍTICA



Para el secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, fue un discurso que demuestra la poca estatura política de estadista que pudiera haber tenido el actual presidente de la República.



‘La historia reconoce a Omar Torrijos por su papel histórico en la lucha de liberación nacional y en la consecución de esos tratados, y a Varela no sabemos cómo se le va a recordar', dijo.



Agregó que el pueblo panameño y la comunidad internacional reconocen la figura de Torrijos y la seguirán reconociendo por siglos, pero ‘a Juan Carlos Varela lo queremos olvidar ya'.



En tanto, el candidato presidencial del PRD, Laurentino Cortizo, manifestó que esa actitud del presidente Varela fue una mezquindad.



‘Los tratados son los Tratados Torrijos-Carter, el presidente puede decir lo que quiera allá en las Naciones Unidas y donde quiera, el país sabe y tiene que recordarse que los tratados se llaman Torrijos-Carter, por un hombre que defendió los intereses del país, cosa que no ha hecho este presidente', señaló.



VARELA ENUMERA LOGROS DE SU GESTIÓN



En su intervención, el presidente Varela se refirió a lo que ha realizado en su gestión de gobierno como parte del compromiso que asumió el país al adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una política de Estado.



Afirmó que el Gobierno ha reconstruido ciudades completas y que más de 100 mil familias panameñas tendrán una nueva vivienda.



De igual manera, señaló que su gobierno está transformando el sistema de educación panameño para que sea bilingüe, convirtiéndolo en uno más equitativo.



‘Más de 6,000 maestros panameños se han capacitado en el exterior para enseñar el idioma inglés y se están construyendo más de tres mil nuevas aulas para nuestros estudiantes', enfatizó el mandatario.



Agregó que durante su gestión se ha reducido en un 50% la inseguridad, se ha rescatado a miles de jóvenes de bandas delincuenciales y se ha fortalecido las capacidades de la fuerza pública del país .



‘Panamá es un país distinto al que recibí en el 2014', afirmó.



Amplió diciendo que ha cumplido con la palabra que dio el primer día de su mandato: ‘luchar frontalmente contra la corrupción y que nadie esté por encima de la ley'.



Además, indicó que en estos años se ha trabajado para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible sacando a más de 150,000 panameños de la pobreza, reduciendo los indicadores 5 puntos porcentuales: del 25 al 20%.



Al referirse a la crisis migratoria que se vive en varios países del mundo, entre ellos Venezuela, Varela manifestó que los países tienen la responsabilidad de desarrollar políticas que permitan el manejo controlado de estos flujos migratorios, con respeto a la dignidad humana.



En tal sentido, informó que en los próximos días Panamá anunciará medidas humanitarias que apoyarán a las familias venezolanas que residen en este país.





HISTORIA



Tratados Torrijos-Carter



El 7 de septiembre de 1977, el entonces jefe de Estado de Panamá, Omar Torrijos Herrera, y el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, firmaron los Tratados Torrijos-Carter, con los cuales se puso la fecha para finalizar la presencia estadounidense en el Canal, que fue entregado a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999.