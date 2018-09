(VIDEO) Nuevo juicio en EEUU contra la mítica banda británica Led Zeppelin por supuesto plagio de "Stairway to Heaven"

Credito: Web

29-09-18.-La mítica banda rockera británica Led Zeppelin se encuentra otra vez en la mira de la justicia, luego de que un tribunal estadounidense ordenara un nuevo juicio por el supuesto plagio de un fragmento de su famosa canción "Stairway to Heaven", reseña la agencia AFP.



La corte de Apelaciones en San Francisco (costa oeste de EEUU) estimó el viernes que la decisión de un tribunal menor en 2016 estaba afectada por vicios de procedimiento.



La justicia no halló entonces ninguna prueba para determinar que Led Zeppelin había copiado la introducción del clásico de 1971 de una obra del grupo californiano Spirit, de los años 60.



Las dos estrellas de Led Zeppelin, el cantante Robert Plan y el guitarrista Jimmy Page, eran acusados de haber tomado la melodía para la introducción de "Escalera al Cielo" de "Taurus", fragmento instrumental de Spirit.



El guitarrista de Spirit, Randy Wolfe, quien compuso "Taurus" a fines de 1966, nunca entabló demandas judiciales por la canción y murió ahogado en 1997. Sin embargo, por mucho tiempo declaró a sus conocidos y en artículos de prensa que merecía un crédito como autor de "Stairway", calificando la canción de "robo".



El gestor del patrimonio de Wolfe, Michael Skidmore, presentó la demanda en 2015, exigiendo indemnización por daños e intereses, y una mención de compositor para Wolfe por la participación en la escritura "de la más grande canción del rock".



Page y Plant negaron el plagio en 2016, afirmando que los acordes en disputa "existían desde siempre".



Pero el caso fue "remitido para un nuevo juicio", ordenó la corte de apelaciones de San Francisco en una decisión de 37 páginas, complaciendo el pedido de Skidmore y subrayando las fallas en la primera decisión de 2016.



La corte indicó que ciertas instrucciones presentadas al tribunal de instancia menor habían sido "erróneas y perjudiciales" y se había equivocado al aceptar el argumento de los defendidos de que los elementos comunes en la música no están protegidos por los derechos de autor.



Zeppelin abrió para Spirit cuando la banda británica hizo su debut en Estados Unidos el 26 de diciembre de 1968, en Denver.