Brasil: Ultraderechista Jair Bolsonaro dice que solo aceptará su victoria como resultado de las elecciones

El ultraderechista, Jair Bolsonaro

29-09-18.-El ultraderechista Jair Bolsonaro sigue al frente de la carrera electoral en Brasil, a nueve días de los comicios presidenciales, pero se mantiene estable, mientras que la intención de voto de Fernando Haddad, sucesor de Luiz Inácio Lula da Silva como candidato, crece con fuerza.



Según la última encuesta de Datafolha, Bolsonaro recibiría un 28% de los votos, frente a un 22% de Haddad (que hace una semana contaba sólo con el 16% de los apoyos). Los apoyos al laborista Ciro Gomes disminuyeron y pasaron del 13% al 11%, mientras que el socialdemócrata Geraldo Alckmin mejoró un punto porcentual y se sitúa en el 10%, ambos empatados técnicamente en la tercera posición.



En una hipotética segunda vuelta, que se produciría el 28 de octubre en el probable caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50% de votos en la primera, prevista para el 7 de octubre, Bolsonaro perdería ante todos los candidatos y empataría técnicamente con Silva. Ante Haddad, su más probable rival, perdería por un 45% de los votos frente a un 39%. En el anterior sondeo de Datafolha, divulgado el pasado 20 de septiembre, Haddad y Bolsonaro aparecían empatados el balotaje, pero ahora el sucesor de Lula vencería con seis puntos porcentuales de diferencia.



Único resultado que admitirá



Sin embargo, en una entrevista desde el hospital donde se recupera del ataque con cuchillo que lo apartó de la campaña electoral, Bolsonaro anunció que el único resultado que "aceptará" en las elecciones de octubre será su victoria. "Sobre si las instituciones militares aceptan el resultado, yo no hablo por los comandantes, les respeto. Yo, por lo que veo en las calles, no acepto un resultado de las elecciones diferente de mi elección", aseguró.



