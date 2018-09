(AUDIO) Claudio Guevara: "Inducen un colapso económico para balcanizar la Argentina"

* Escuche aquí "Voces del Mundo



29 sept. 2018 - El periodista e investigador argentino Claudio Guevara aseguró que los poderes transnacionales manejan los resortes de los organismos internacionales e imponen una agenda globalista en escenarios locales. "Hay un diseño para provocar una crisis sin precedentes y poner a la Argentina de rodillas a fin de apropiarse de sus activos", sostuvo.



"Los poderes transnacionales se han incrementado de manera monstruosa e imponen una agenda globalista en escenarios locales, ya que manejan los resortes básicos de las instituciones internacionales. Si uno analiza la cantidad de medidas puestas en marcha, todas juntas, por parte del gobierno argentino en los dos últimos años, podemos visualizar una agenda que no se muestra, que impone un relato distractivo. Todo esto es un diseño para provocar una crisis sin precedentes y poner al país en la necesidad de aceptar ciertas cosas", aseguró Claudio Guevara, periodista e investigador argentino radicado en México.



Guevara alertó sobre un plan de "colapso inducido" que llevaría al desmembramiento territorial de la Argentina, para extenderse luego al resto de la región. "El mundo está experimentando el agotamiento de un modelo económico basado en un crecimiento ilimitado, debido al creciente colapso ambiental. Estamos a las puertas de una balcanización del continente y de reformas profundas. Una de las apuestas es que Argentina sea el primer país de peso en región en dolarizar su economía", dijo el doctor en Sustentabilidad y miembro del comité editorial del European Scientific Journal.



Ningún país desarrollado podría llevar a cabo las medidas que puso en marcha Mauricio Macri sin derrumbar su economía. El colapso inducido del país es para ponerlo de rodillas y apropiarse de sus activos", añadió Guevara.



"Casi el 30 por ciento de la economía en Cuba está en manos privadas"



En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a Gabriela Esquivada, escritora y periodista argentina, autora del libro 'Ya tú sabes'. Esquivada se refirió a los cambios que atraviesa Cuba, cuyos ciudadanos se preparan para darle luz verde a su nueva Constitución.



"Hay cambios importantes, como la creación de la figura del hábeas corpus y la inclusión del matrimonio igualitario. El proyecto va a ser sometido a la opinión popular, algo raro para quienes vivimos en otros lugares", dijo.



La escritora aseguró que los cambios económicos que contempla el nuevo texto ya habían comenzado a implementarse durante la presidencia de Raúl Castro. "Las modificaciones al formato de la economía socialista comenzaron mucho antes que el descongelamiento en la época de Obama. En el período especial hubo una necesidad de salir del problema en gran soledad, y Raúl Castro siempre tuvo una idea más pragmática. Casi el 30 por ciento de la economía en Cuba está en manos privadas en este momento", aseveró Esquivada.



Por otra parte, sostuvo que a la clase política estadounidense aún no puede consensuar una respuesta a Cuba en momentos en los que Donald Trump ocupa la Casa Blanca.



"Poco antes de que Obama hiciera los anuncios del descongelamiento con Raúl Castro, hubo muchos editoriales en EEUU que hablaban en contra del bloqueo. Hace décadas que no sirve para nada. El hecho de que los periódicos hablaran así refleja que ni siquiera dentro de los partidos hay claridad sobre el tema. Hay republicanos en contra del embargo, y demócratas a favor. Algunos republicanos dicen que puedan multiplicar el comercio, como hizo Nixon con China", señaló.



En el programa se informó a su vez acerca de la determinación del juez Ricardo Lewandowski del Tribunal Supremo Federal de Brasil de permitirle al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva conceder entrevistas desde la cárcel; la expulsión del expárroco chileno Fernando Karadima del sacerdocio por delitos sexuales cometidos contra menores en Chile, una decisión tomada por el propio papa Francisco; la reunión entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y la canciller alemana, Angela Merkel, en Berlín; y el pedido de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, quien llamó a levantar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.