Mujer que acusó a Cristiano Ronaldo de violación, revela su identidad y lo demanda

El futbolista portugués, Cristiano Ronaldo Credito: web

28 de Septiembre - En abril de 2017, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo fue acusado por la revista Der Spiegel de acordar pagar 375.000 dólares, en 2010, para evitar una denuncia por presunta violación en un lujoso hotel de Las Vegas (EE.UU.).



Este viernes, ese mismo medio alemán dio a conocer el nombre de la mujer involucrada, quien por primera vez se pronuncia sobre el caso, y que ha asegurado que sus abogados cuestionan el acuerdo y han presentado una demanda civil contra el delantero luso.



La estadounidense Kathryn Mayorga, de 34 años, habló sobre su encuentro con Ronaldo el 12 de junio de 2009 y contó su versión de los hechos. Según reveló, la actual estrella de la Juventus violó a la mujer en silencio y luego le preguntó si sentía dolor. Ronaldo "estaba de rodillas" y le dijo: "Soy 99% un buen tipo, no sé qué hay con el otro 1%", relató Mayorga.



La publicación asegura que el deportista negó las acusaciones argumentando que el sexo fue consensuado. Por su parte, los legistas de la demandante se basan, en parte, en un documento que al parecer incluye el relato de Ronaldo sobre lo ocurrido. En ese presunto papel el portugués es citado afirmando: "Ella dijo que no y se detuvo varias veces".



Mayorga acordó permanecer en silencio porque tenía miedo. Sin embargo, ni el documento ni el pago habrían ayudado a dar por cerrados los eventos. Por ese motivo, la implicada decidió hacer público el caso y abandonó su trabajo como maestra de escuela primaria como resultado del caso, detalla Der Spiegel.



Por su parte, Christian Schertz, el abogado del jugador, ha prometido demandar al medio alemán por esas acusaciones "ilegales" e "inadmisibles", informa Reuters.



La revista alemana publicó en 2017 documentos que supuestamente confirman que el delantero de la selección de Portugal llegó a un acuerdo extrajudicial. Las pruebas incluyen fragmentos de la correspondencia de Ronaldo con su abogado Carlos Osório de Castro, quien habría llevado a cabo las negociaciones con la parte demandante.



En ese entonces Ronaldo calificó la información de "ficción periodística" basada en documentos no firmados y correos electrónicos entre abogados que no tienen nada que ver con él.