Argentinas vuelven a tomar las calles en su lucha por el aborto legal

Argentinas en la calle por el aborto legal

28 de septiembre de 2018.- Cientos de mujeres argentinas, ataviadas con el pañuelo verde que identifica su lucha, saldrán hoy a las calles en una marcha desde el Congreso hasta la Casa Rosada para reclamar por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.



Varios colectivos femeninos que exigen a gritos una ley de interrupción voluntaria del embarazo, convocaron a la manifestación en el Día Internacional por el Aborto Legal y en una fecha histórica cuando se promulgó en Brasil la 'Ley de Libertad de Vientres', que otorgaba la libertad a los hijos e hijas de las mujeres esclavas.



'Volvemos a las calles para salir de la clandestinidad', expresan las mujeres de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en la convocatoria de este viernes donde el pañuelo verde, esparcido por toda Argentina y también en otras naciones hermanas que luchan por lo mismo, se multiplicará en las calles.



Será la primera gran marcha tras la decisión del Senado de no dar quórum par probar una ley que permita a las mujeres someterse a este método de interrupción de la gestación de manera legal para que muchas de ellas no sigan muriendo al someterse a este procedimiento en condiciones infrahumanas.



Por todas aquellas que han fallecido, el grito por la despenalización del aborto se escuchará en las afueras del Congreso como un mensaje para que el Poder Legislativo sienta y sepa que el reclamo cada día se hace más fuerte y crece.



Según trascendió, aunque el proyecto de ley pudieran presentarlo otra vez en el parlamento es probable que se haga una vez que ambas cámaras estén renovadas a fines del 2019.



Hoy en Argentina este método sigue siendo un delito descrito en el Título I, Capítulo I Delitos contra la vida del Código Penal, que establece como aborto no punible el que se practicare a fin de evitar un peligro para la vida o salud de la mujer o el que lo interrumpiere por violación o un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer demente.