(VIDEO) Piñera desconoce en la ONU legitimidad de Nicolás Maduro

El presidente chileno arremetió contra Venezuela, Cuba y Nicaragua en su discurso en la 73° Asamblea Nacional.

28 sept. 2018 - El presidente de Chile, Sebastián Piñera, manifestó este jueves en su alocución en el 73°período de sesiones de las Naciones Unidas (ONU) que no reconoce el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y afirmó que el mismo carece de legitimidad, en virtud de las, a su juicio, írritas elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo.



Durante su discurso en la plenaria de Nueva York, Piñera arremetió además contra los Gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba.



Acusó a dichas naciones de tener regímenes dictatoriales que no respetan las normas de los órganos internacionales que velan por los derechos humanos, sin mencionar los reclamos sociales que aquejan a su nación o la demanda marítima que enfrenta su país en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por una salida soberana al mar.



“Es un país hermano que por largas décadas fue una democracia que logró estabilidad y bienestar para su pueblo, también abrió sus fronteras para que muchos latinoamericanos pudieran encontrar en ese país el acogimiento que no encontraban en sus tierras, pese a esto actualmente está asolada”, dijo sobre Venezuela el mandatario chileno. No obstante, no mencionó el bloqueo económico impuesto Estados Unidos al país que impide las transacciones internacionales con dólares.



El mandatario suramericano además se refirió a la ola de violencia generada en Nicaragua por sectores de la derecha y culpó al presidente Daniel Ortega de las muertes, sin presentar pruebas.



Por otro lado, criticó a Cuba por llevar, a su juicio, “más de 60 años sin libertades, sin democracia y sin resto a los derechos humanos”, pero no hizo un llamado al levantamiento del bloqueo económica, financiero y comercial impuesto contra esta nación por Estados Unidos, como sí lo hicieron otras naciones en el seno de la ONU.