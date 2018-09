Trump toma por sorpresa a israelíes y palestinos: Propone creación de un Estado palestino independiente

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Donald Trump Credito: AFP

27-09-18.-El presidente estadounidense Donald Trump sorprendió ante la ONU al expresar por primera vez su preferencia por la creación de un Estado palestino que coexista con Israel, generando cierta perplejidad entre israelíes y palestinos, según reseña la agencia AFP.



Los dirigentes interesados, el presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abas y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, hablarán este jueves ante la Asamblea general de la ONU en Nueva York.



Tras haber tomado clara distancia con el principio de una solución llamada de “dos Estados”, defendida por su predecesores desde al menos 2001, Trump parece corregir el tiro en momentos en que se celebra esta Asamblea general.



“Me gusta la solución de dos Estados” afirmó durante un encuentro con Netanyahu. Aunque es “un poco más difícil (…) funciona mejor porque cada uno gobierna por su lado” agregó más tarde.



La solución de dos Estados supondría la creación de un Estado palestino independiente coexistiendo en paz con Israel, y es aceptada por gran parte de la comunidad internacional –ONU, Liga Árabe, Unión europea– para resolver uno de los más viejos conflictos del planeta.



La opción surgió tras los acuerdos de Oslo, pero un cuarto de siglo después de esos acuerdos las perspectivas de solución al conflicto son muy lejanas. Israelíes y palestinos ya ni siquiera negocian la paz.



Gaza puede “explotar”



La violencia se perpetúa y Gaza puede “explotar en cualquier momento”, según la ONU. Además, en Cisjordania prosigue la colonización israelí y la Autoridad palestina está cada vez más desacreditada ante su propia opinión y ante sus rivales islamistas del Hamás, que controlan desde 2007 la Franja de Gaza, y se resisten a reconocer a Israel.



Por su parte, Israel tiene el gobierno más derechista de su historia y muchos de sus integrantes no quieren oír hablar de un Estado palestino y abogan por anexar parte de Cisjordania.



El presidente Abas congeló las relaciones con la administración Trump tras el reconocimiento, en 2017 por Estados Unidos, de Jerusalén como capital de Israel. Abas considera a Washington abiertamente proisraelí y por tanto descalificado para ejercer como mediador en el conflicto.



Netanyahu también aceptó en 2009 la idea de una Estado palestino, de la que sin embargo parece alejarse en los últimos años.



Según la prensa israelí que lo acompaña a Nueva York, Netanyahu citó al yerno y consejero del presidente estadounidense, Jared Kushner, para decir que cada cual “interpreta el término +Estado+ (palestino) de forma diferente”.



El dirigente israelí se declara favorable a que los palestinos tengan “la autoridad para gobernarse a sí mismos”. Pero reiteró que debe ser Israel, y no los palestinos, el país encargado de la seguridad en Cisjordania, hasta la frontera con Jordania.



La fórmula fue presentada como la de un “state minus”, un Estado sin todas sus prerrogativas.



Un ‘desastre’ para Israel



Los expertos auguran que ante la ONU Netanyahu insistirá más bien sobre el peligro que representa Irán.



Uno de los pesos pesados de su gobierno, el nacionalista religioso Naftali Bennett, afirmó que mientras su partido, el Hogar Judío, esté en el gobierno israelí, “no habrá Estado palestino”. “Ello significaría un desastre para Israel”, tuiteó Bennet.



En los últimos meses, Trump había preservado cierta ambigüedad sobre el conflicto israelo-palestino, al afirmar que se podían contemplar otras soluciones, como la de un único Estado.



Decir “+un Estado, dos Estados+ importa poco, y eso no configura una política” tuiteó la dirigente palestina Hanan Ashraui. “Lo que sí es peligroso es hacer la política de los evangelistas sionistas, de los donantes (de los republicanos), de los lobbies (judíos) y de Netanyahu” agregó.