México: López Obrador creará comisión de la verdad para esclarecer caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

López Obrador y padres de estudiantes de Ayotzinapa

México, septiembre 26 - El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que su Gobierno creará una comisión de investigación que esclarezca el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014, al tiempo reiteró su compromiso de hacer justicia en este hecho que conmocionó al país azteca.



Durante una reunión con los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace 4 años, López Obrador enfatizó que va a cumplir con sus compromisos de campaña electoral, uno de ellos es aclarar este caso, pues afirma que no prometió nada que no pueda ser abordado. reseña el Diario de México.



"Vamos a emitir un decreto para crear, si no se ha hecho, la comisión de investigación, y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y a la justicia", expresó el presidente electo de esa nación, quien tomará posesión en la primera magistratura mexicana el 1 de diciembre.



En ese sentido, señaló que a través de la instalación de esta comisión de la verdad se averiguará exhaustivamente, a fin de conocer lo que realmente sucedió, saber el paradero de los jóvenes, y posteriormente castigar a los responsables.



“No debemos de temer si se conoce la verdad, las instituciones se fortalecen con la verdad, se debilitan con la mentira. No es cierto de que si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad se iban a debilitar las instituciones del Estado mexicano, eso es falso”, subrayó.



Asimismo, López Obrador afirmó a los medios de comunicación locales que su Gobierno permitirá investigar al Ejército y a la Policía Federal de ese país.



La madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, México, más de 100 estudiantes de una Escuela Normal Rural de Ayotzinapa llamada "Raúl Isidro Burgos" fueron atacados por presuntos policías. De los 43 desaparecidos aquella noche, solo se encontraron supuestos restos de uno de ellos, por lo que padres y allegados de los jóvenes exigen que se retome el caso.