Sindicato de Costa Rica denuncia acciones represivas del Gobierno

Marcha en Costa Rica

26 de septiembre de 2018.- La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) denunció hoy las medidas represivas ejercidas por el Gobierno de Costa Rica para intimidar a la población y restringir su libre derecho a manifestarse de forma pacífica.



La APSE rechaza las acciones de la Policía de Tránsito a fin de impedir el traslado de manifestantes a San José para asistir a la Gran Marcha prevista para el día 17 de la huelga general por tiempo indefinido contra el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas -plan o reforma fiscal-, denominado combo fiscal por los sindicatos.



Con fotos y vídeos, el sindicato muestra los retenes de la Policía de Tránsito en puntos estratégicos del país que conectan con la capital costarricense y, en particular, menciona que en Pavón de Los Chiles, en la provincia de Alajuela, agentes de ese cuerpo no permitieron la salida de los buses con huelguistas, argumentando falta de permisos.



Asimismo, reporta que en Ciudad Quesada, también en Alajuela, un agente de tránsito realizó una minuciosa inspección al vehículo y al no encontrar irregularidades, sugirió a los manifestantes pagarle una suma de dinero para permitirles seguir.



Como los huelguistas no accedieron, el policía le retiro las placas (chapas) al bus, al asegurar que lo quisieron sobornar.



La APSE refiere, además, que una gran operación policial se realiza en el cruce de Naranajo, la detención de seis ómnibus en Esparza, en la provincia de Puntarenas, al giual que la retención de una caravana de vehículos procedentes de Palmar Norte y Sur, y una buseta desde Siquirres, en la caribeña provincia de Limón.



Para esta jornada, afiliados a la Unidad Sindical y Social Nacional (USSN) -coalición de agrupaciones obreras y sociales- desfilarán a partir por las principales avenidas de esta capital en rechazo al combo fiscal y para denunciar los atropellos del Gobierno contra los huelguistas.



En conferencia de prensa en la Casa Arzobispal de San José, donde concluyó anoche la sexta ronda de conversaciones preliminares con representantes del Gobierno, líderes de la USSN culparon al ejecutivo de la situación fiscal del país, por negarse a un proyecto de ley justo y progresivo para todos los habitantes.



La líder sindical Carmen Brenes reiteró la convocatoria a los afiliados de las agrupaciones obreras y sociales que integran la USSN, así como a toda la población para que los acompañen en la marcha de hoy, la cual calificó de histórica, al augurar una multitudinaria asistencia.



También, apuntó, para denunciar el atropello del Gobierno sobre la población, al limitar que los sindicatos contraten empresas de autobuseros para trasladar a los manifestantes, porque hay una gran amenaza oficial de retirarle las placas y eliminar concesiones a los vehículos que transporten personal para las protestas.



Exaltó que será una marcha cívica, patriótica y pacífica contra el combo fiscal que le quieren imponer a la clase trabajadora y a los más pobres del país.