China niega el acceso a un buque de EEUU al puerto de Hong Kong

USS Wasp

Hong Kong, septiembre 26 - Las autoridades chinas negaron el acceso del navío militar estadounidense al puerto de Hong Kong. La visita del barco USS Wasp estaba planificada, pero Pekín prohibió la entrada del buque en el contexto de las tensas relaciones entre EEUU y China.



La decisión china se debe al reciente establecimiento de tarifas arancelarias y a las sanciones que impuso Washington por la compra de armamento ruso.



El medio South China Morning Post precisó que las autoridades chinas no autorizaron el acceso del buque de asalto anfibio de EEUU sin dar explicaciones.



"El Gobierno de China no avaló la solicitud de la embarcación estadounidense para entrar en el puerto de Hong Kong. Tenemos un amplio historial de visitas exitosas al puerto de Hong Kong, y esperamos que estas continúen", declaró por su parte el Consulado local de Estados Unidos.



El Ministerio de Defensa de China se negó a comentar el incidente, pero indicó que China siempre ha examinado cada solicitud de acceso para tomar decisiones que no contradigan la soberanía.



A modo de ejemplo, fue en 2016 cuando el país asiático denegó el arribo del buque USS John C Stennis al mismo puerto a causa de las tensiones en el mar de la China Meridional.



El canciller chino, Wang Yi, comentó las relaciones actuales entre Pekín y Washington y aseveró que algunas fuerzas en EEUU promueven deliberadamente una atmósfera de adversidad en las relaciones con China.