Trump provoca ola de risas al comenzar su discurso en la Asamblea General de la ONU

Trump disimula ante la ola de risas que provocó al comenzar su discurso en la ONU, "No esperaba esa reacción, pero está bien" Credito: web

Nueva York, 25 de Septiembre - "Estoy aquí para compartir los progresos extraordinarios que hemos logrado. En menos de dos años, mi Administración ha logrado más que casi cualquier Administración en la historia de nuestro país, tan cierto".



Así empezó su discurso el presidente estadounidense, causando con estas palabras una ola de risas entre los presentes en la sala.



"No esperaba esa reacción, pero está bien", respondió el líder estadounidense desde la tribuna.



El episodio no pasó desapercibido para los medios de comunicación y las redes sociales. Algunos periodistas comentaron que nunca habían visto algo parecido.



"No puedo recordar ningún otro discurso de la Asamblea General de la ONU en el que se rieran de un presidente de EE.UU. por una frase que no pretendía ser una broma", escribió un reportero de la cadena NBC.



Otro periodista notó que curiosamente Trump siempre criticaba al expresidente Barack Obama por ser objeto de burlas. En concreto, en 2014 el actual líder publicó un tuit en el que reclamaba, "se necesita un presidente que no sea el hazmerreír de todo el mundo".