Presidente del Perú no quiere una solución militar para Venezuela

El presidente de Perú, Martín Vizcarra Credito: Web

25-09-18.-Perú rechaza una solución militar a la crisis en Venezuela pero debate otras opciones para aumentar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro con el fin de restaurar la democracia, incluyendo una denuncia por abusos a derechos humanos, dijo el presidente peruano en una entrevista con Reuters.



Venezuela, que enfrenta un colapso económico y una emigración masiva, es probable que sea el centro de atención durante la Asamblea General de Naciones Unidas que se realiza en Nueva York esta semana.



El presidente de Perú, Martín Vizcarra, presente en la cita de la ONU, dijo que se estaban considerando nuevas medidas económicas y diplomáticas contra Venezuela, entre ella una acusación por “derechos humanos”. Sin embargo, fue enfático en afirmar que no debería llevarse a cabo ninguna acción militar.



“Como país, tenemos que ser claros en decir que descartamos alguna solución bélica, militar”, dijo el mandatario en la entrevista realizada el lunes tarde. “Lo que hay que tratar es de encontrar el equilibrio de cómo sancionar al régimen sin afectar a la población”.



Vizcarra no dio detalles sobre la iniciativa de derechos humanos, aunque poco después el presidente de Colombia, Iván Duque, también en Nueva York, sostuvo que él y otros jefes de Estado firmarán esta semana una declaración para denunciar al Gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.



En mayo, la Organización de Estados Americanos (OEA) acusó a la administración de Maduro de cometer “crímenes de lesa humanidad” y se comprometió a presentar pruebas ante la CPI.



Perú y Colombia pertenecen al llamado Grupo de Lima formado el año pasado para buscar salidas a la crisis en Venezuela.



Venezuela ha calificado las críticas a su Gobierno como una propaganda hostil y como intentos para preparar el escenario para una intervención de las potencias extranjeras en la nación petrolera.



La presión crece constantemente. La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo que su país está preparando una “serie de acciones” para presionar a Maduro, a quien Washington y sus aliados acusan de atentar contra la democracia encarcelando a los líderes opositores.



REFORMAS DOMÉSTICAS



Por otro lado, Vizcarra, quien la semana pasada ganó un voto de confianza en el Congreso peruano para llevar a cabo unas reformas políticas y judiciales que buscan combatir la corrupción, dijo que espera que las medidas pendientes sean aprobadas antes de la fecha límite del 4 de octubre.



En este sentido, agregó que no ve la necesidad de considerar la disolución del Congreso, lo que podría haber ocurrido si hubiera perdido el voto de confianza. “En función de los acontecimientos de la última semana podemos manifestar que este problema ya está encaminado en su solución”, sostuvo.



Vizcarra -quien asumió la presidencia en marzo después de la renuncia de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, por acusaciones de corrupción- se comprometió a respetar las decisiones del Poder Judicial en las investigaciones pendientes contra políticos.



No hacerlo sería socavar la confianza en el sistema político que estamos tratando de restaurar, afirmó.



En materia comercial, dijo que la Alianza del Pacífico -un bloque que comprende a Colombia, Chile, México y Perú- podría admitir a sus cuatro miembros asociados -Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá- tan pronto como en noviembre.