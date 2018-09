México: López Obrador se reunirá con padres de los 43 de Ayotzinapa

México, septiembre 25 - El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá este miércoles con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.



La reunión se llevará a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia ubicado en la capital mexicana y el objetivo de la misma será definir la ruta para el esclarecimiento del caso, el cual permanece impune a pesar de las investigaciones tanto del Gobierno mexicano como de grupos de investigadores independientes.



El vocero de los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, dijo que espera que López Obrador cumpla con su compromiso de crear la Comisión de la Verdad y no quede en promesa de campaña.



De la Cruz advirtió que de ser nombrado como secretario de la Defensa Nacional el general Alejandro Saavedra Hernández, quien intervino desde su cargo como comandante de la 35ª Zona Militar la noche de la desaparición, estaría faltando a su palabra de "no a la corrupción e impunidad".



El vocero mencionó que le han planteado a Alejandro Encinas, propuesto como subsecretario de gobernación, que sea una comisión de investigación para la verdad y justicia del caso Ayotzinapa como lo marca el Tribunal de Tamaulipas y no una comisión de la verdad que sólo investiga casos cerrados o que son historia.



Felipe de la Cruz dijo que también solicitó al futuro miembro del Gobierno que el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana (GIEI) retome la investigación debido a que su trabajo derribó la teoría de la "verdad histórica" impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.



Los familiares de los 43 de Ayotzinapa han insistido en reiteradas ocasiones que diversos organismos internacionales encontraron irregularidades en el proceso de investigación que realizó la Procuraduría General de la República de México (PGR), que aseguró que los jóvenes habían sido quemados en un basurero de Cocula y sus restos lanzados a un río.



Además de López Obrador a la reunión asistirán; Olga Sánchez Cordero, titular propuesta de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior); Alejandro Encinas, titular propuesto de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; representantes de las familias de Ayotzinapa; el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, así como representantes de cuatro organizaciones civiles que han destacado en la defensa a los derechos humanos en México.



