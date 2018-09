Argentina: Comenzó el cuarto paro general contra el gobierno de Macri

Buenos Aires, septiembre 25 - A las 0 horas, la Confederación General del Trabajo inició su paro general, el cuarto contra el gobierno de Mauricio Macri y seguramente el más contundente, de acuerdo a los especulaciones previas de los propios sindicalistas, dado el grado de deterioro social. A la protesta convocada en rechazo a las políticas de la Casa Rosada adhirieron todos los gremios de transporte por lo que no habrá ni colectivos, ni trenes, ni subtes, ni aviones. La apuesta es que el centro porteño muestre un aspecto desolado.



A la medida de la CGT se le agregan las ya iniciadas desde el mediodía del lunes por las dos CTA y los movimientos sociales. El reclamo es por reapertura de paritarias, la suspensión de despidos y la declaración de la emergencia alimentaria, entre otras acciones para contrarrestar la crisis económica disparada en los últimos meses.



La estimación es que será una jornada con muy poco movimiento ya que desde las 0 horas se verán afectados el transporte público de pasajeros, el transporte de mercaderías, la atención en dependencias públicas, el dictado de clases en las escuelas, la apertura de comercios y la actividad de bancos. Tampoco habrá recolección de basura, recarga de cajeros automáticos, ni provisión de combustibles, mientras que estarán afectado el funcionamiento de los centros médicos, donde sólo habrá atención en guardias y el SAME.



Además, agrupaciones de izquierda anunciaron que realizarán cortes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires desde las 6. Los piquetes se ubicarán en Panamericana y 197, Acceso Oeste a la altura del Hospital Posadas y en el Puente Pueyrredón. Los cortes se replicarán en las principales ciudades del país como La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén, Jujuy y Tucumán.



Los miembros del triunvirato de la CGT junto a otros integrantes del Consejo Directivo seguirán la jornada desde la sede de la calle Azopardo. A eso de las 14 darán a conocer su evaluación de la medida de fuerza. El triunviro Héctor Daer explicó que la huelga apunta a conseguir "un cambio de rumbo" de parte del Gobierno y que se corrijan cuestiones de la actual política económica.



"Y si no cambian tendremos que seguir adelante con la lucha. Y por supuesto la principal salida de esto es política porque hay que buscar una alternativa política para ganar las elecciones y después gobernar con un acuerdo entre los sectores que piensan la Argentina y salir de este endeudamiento que nos van a dejar", aseguró Daer. Resaltó el hecho que mientras se realice el paro, Macri se encuentre de viaje en Estados Unidos. "Tiene que entender que no solo tiene que rendir examen y llevar buenas nuevas a los especuladores financieros y a las autoridades del Fondo", afirmó.



A diferencia de las CTA y las organizaciones sociales, la CGT resolvió que el paro sea sin movilización. Daer lo justificó diciendo que "la mejor foto" de una huelga es la que se ve a las estaciones de Constitución y Retiro vacías. "La mejor foto es que el país pare", insistió. Y, agregó, que en caso de movilizaciones el riesgo es que la noticia se traslade a lo que pueda suceder en algún piquete.



En tanto, el titular de UPCN e integrante del sector moderado de la CGT de los "independientes", Andrés Rodríguez, también señaló que la gestión de Macri debe "tomar medidas claras" como "paritarias que actualicen la pérdida de poder adquisitivo, un compromiso de protección del empleo y declarar la emergencia alimentaria".



Como es habitual, el Gobierno se apresuró a cuestionar la medida. "No es el momento oportuno", dijo el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien también adelantó que trabajará para permitir la libre circulación de los vehículos particulares. "Todos estamos haciendo un esfuerzo colectivo, empresarios, trabajadores, gobierno nacional y gobiernos provinciales, para superar esta crisis", aseguró Sica, en una rueda de prensa acompañado del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.



Si bien ambos ministros evitaron hacer públicamente una estimación económica del costo del paro, luego, por canales oficiosos, desde la Casa Rosada tiraron la cifra de 31.600 millones de pesos.

