Presidente de Colombia: "Nosotros no vamos a extraditar a Julio Borges"

Ivan Duque, presidente de Colombia

Nueva York, septiembre 25 - El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró el lunes que su gobierno no extraditará al diputado venezolano Julio Borges, exiliado en Colombia y acusado de atentar contra el presidente Nicolás Maduro en un ataque con drones.



"Nosotros no vamos a extraditar a Julio Borges. Nosotros no vamos a extraditar a un perseguido político para que una dictadura abuse de sus derechos humanos", dijo a periodistas el derechista Duque, de 42 años, en su primer día en las Naciones Unidas.



"Sería absurdo que nosotros estuviéramos pensando en que una persona que está luchando por las libertades de su pueblo, se le pida en extradición y nosotros hiciéramos un despropósito de esa naturaleza", insistió.



El máximo tribunal de Venezuela autorizó en agosto pedir a Colombia la extradición de Borges, expresidente del Parlamento de mayoría opositora, acusado de "traición a la patria", "homicidio intencional calificado en grado de frustración", "instigación pública" y "conspiración".



El pasado 4 de agosto, durante un desfile militar en Caracas, dos drones cargados con explosivos detonaron cerca de la tribuna en la que Maduro daba un discurso.No lograron herir al presidente.



Exiliado en Colombia desde febrero, tras el fracaso de una negociación entre el gobierno y la oposición, Borges califica el suceso como "una farsa" para "perseguir" a adversarios de Maduro.



"Nosotros seguimos defendiendo al pueblo venezolano, seguimos pidiendo por la libertad de los presos políticos y seguimos pidiendo porque haya un verdadero y efectivo camino a una transición democrática que le devuelva las libertades a todo un pueblo", sostuvo Duque.



El presidente colombiano anunció que usará su discurso del martes ante la asamblea general de la ONU para pedir a la comunidad internacional que aplique sanciones que asfixien al gobierno de Venezuela y aceleren "una transición genuina" en el país sudamericano.