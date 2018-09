Migrantes se oponen a que Trump asista al relevo entre Peña y AMLO

Es 'non grato' por sus abusos, advierten. Coalición binacional prepara carta pública de rechazo a la visita. No puedes decir "nada pasa" cuando te ha humillado.

Domingo 23 de septiembre de 2018.-

Organizaciones de migrantes mexicanos que forman parte de la Coalición Binacional contra Donald Trump preparan una carta pública en oposición a la presencia del mandatario estadunidense en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente.

En entrevista, María García, de la organización Binacional Migrantes Aztlán, perteneciente a esa coalición, explicó que esta postura se construirá con la confirmación de agrupaciones y personalidades solidarias con la causa, como Estado 33, Juventino Montiel Movimiento Binacional por la Esperanza, Casa Aztlán Chicago, entre otras.

"Como migrante –porque no es lo mismo hablar que vivirlo– (…) cuando has sido deportado, humillado, discriminado por racismo y xenofobia, no puedes decir: no pasa nada, que venga", expresó García, quien también es portavoz de la Coalición Binacional.

Manifestó que respetan la decisión de la próxima administración de invitar al mandatario de Estados Unidos el primero de diciembre; sin embargo, "no la compartimos", toda vez que el magnate ha hecho de México un blanco de ataques racistas.

"No puede tener uno confianza en un presidente como Donald Trump con todos los antecedentes que tiene de xenofobia, racismo e inconsistencias", reiteró.

García detalló que hay pláticas con organizaciones afines que se pronuncian en el mismo sentido. "Aquí (en México) Trump es non grato por el abuso que sigue cometiendo con los connacionales en Estados Unidos".

Pormenorizó que conforme transcurran las noticias y en caso de confirmarse la visita del republicano al país para el relevo del Ejecutivo federal serán convocadas movilizaciones en todo el país a modo de protesta.

A inicios de julio, López Obrador informó en conferencia de prensa que se invitaría a Trump; al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a otros jefes de Estado.

Sobre el mandatario estadunidense, el presidente electo precisó que dependería de su agenda si acude a la ceremonia.