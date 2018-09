Papa Francisco inició en Lituania su visita a los países bálticos

El papa Francisco y la presidenta de Lituania

Vilna, septiembre 23 - “Que el mundo no les haga creer que es mejor caminar solos. Así no se llega nunca”, dijo el Papa Francisco este sábado a millares de jóvenes reunidos frente a la plaza de la Catedral de Vilna, en el encuentro final de la primera jornada de su visita a Lituania, Letonia y Estonia, los tres pequeños países bálticos que sufrieron la ocupación de la Alemania nazi en la Segunda Guerra mundial.



Francisco insistió en los temas de la solidaridad, la armonía humana y social en sus discursos. Su presencia se prolongará este domingo en una segunda jornada en la capital de Lituania, país de 2,8 millones de habitantes, en su 80% católicos.



A bordo del papamóvil, el Papa argentino fue saludado efusivamente por los jóvenes, que lo ovacionaron cuando dijo que “sin amor, compañeros y pertenencia a un pueblo, sin la bella eperiencia de arriesgar juntos, no se puede caminar solos. No cedan a mirarse el ombligo, devenir egoistcas y superficiales frente al dolor y las dificultades”.



En su discurso a la presidenta Dalia Grybauskaite y a los fieles que lo acogieron en el santuario de la Virgen de la Misericordia de Vilna, Francisco pidió a los lituanos “que la diversidad de los otros sea vista como un regalo y una riqueza”. “Albergar la diversidad”, repitió en ambos encuentros.



Los países bálticos tienen una historia tumultuosa con minorías de rusos, bielorrusos, polacos y gentes de otras latitudes y fuertes problemas de integración.



La gira será sobre todo apostólica y comprende dos días aquí, con el tercer día dedicado a Letonia, de 1,9 millones de personas, con un 21% de católicos, y el martes 25, última jornada de la visita, a Estonia, de cuyos 1,3 millones de habitantes, solo 5000 están en comunión con el pontífice romano.