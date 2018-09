Partido Comunista de Chile cuestiona actitud del canciller chileno respecto a Latinoamérica

Lautaro Carmona. PCCH

Santiago de Chile, septiembre 22 - La postura del canciller chileno, Roberto Ampuero, de ''destruir los avances'' que favorecieron durante años la integración latinoamericana, fueron calificados de retroceso por parte de un dirigente opositor.



El secretario general del Partido Comunista de Chile (PCCh), Lautaro Carmona, consideró que el ministro de Relaciones Exteriores del país austral se ha convertido en 'un activista de la política estadounidense para destruir esos avances'.



Sólo benefician en Estados Unidos a quienes promueven que América Latina y el Caribe debe seguir siendo el patio trasero de Washington, dentro del concierto internacional y las distribuciones geopolíticas que ellos hacen, acotó.



Carmona expresó su esperanza de que Chile respete la soberanía y autodeterminación de los pueblos, en apego a lo que representa el concepto de las Naciones Unidas, y en particular en rechazo al bloqueo de EE.UU. contra Cuba.



En entrevista exclusiva con Prensa Latina, el alto dirigente del PCCh valoró que los 18 años del siglo XXI que han beneficiado a una humanidad progresista que ven como los pueblos pueden darse sus propios espacios y construir una plataforma de desarrollo.



Tengo la firme convicción de que nuevamente el voto acerca del bloqueo económico frente a Cuba, muestre el rechazo a la política norteamericana contra la Isla; sin dudas será un voto de amplísima mayoría, apuntó.



Recordó que no ha sido un número el que ha impedido el cese de esa política agresiva de la Casa Blanca, sino la arrogancia y el beneficio del veto que detenta EE.UU. para incumplir un dictamen que se adopta por rotunda mayoría.



Carmona opinó que en esta Asamblea General de Naciones Unidas, que vuelve el tema de poner fin al cerco económico de Washington contra La Habana, debería quedar al descubierto el bloqueo criminal.



Cuando se niega el curso normal de intercambio de mercancías básicas como medicamentos, estás afectando la vida de la gente como en otros dominios; yo espero que triunfe la razón y el Imperio desista de sus propósitos frente a Cuba, añadió.



El dirigente de la organización comunista en Chile se pronunció por un mundo de cooperación, tolerancia y respeto a los caminos que escoge cada día, sin medidas coercitivas ni injerencias extranjeras.



Preguntado por Prensa Latina sobre el concierto actual de hostilidad ante la centroizquierda en la región, Carmona subrayó que mientras subsistan las desigualdades, la pobreza y el desempleo no terminarán las luchas.



La crisis del mundo alimentaria, de agua, energética y otras, que golpean principalmente a los más desposeídos; la necesidad de hacer realidad la educación para todos, derecho a la salud, hacen de las alternativas de la izquierda una opción válida, dijo.