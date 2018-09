Uruguay no apoyará a Almagro si se postula a la reelección en la OEA

El seretario general de la OEA, Luis Almagro Credito: Archivo

21-09-18.-El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, aseguró que su país no apoyará al secretario general de la OEA, Luis Almagro, si decide presentarse a la reelección, tras el pedido de este de no descartar una posible intervención militar de Estados Unidos a Venezuela, reseña la agencia Efe.



En este sentido, Vázquez afirmó que las declaraciones de Almagro no le sorprendieron y que Uruguay discrepa “totalmente” con las palabras del actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).



“No me sorprendieron, porque, viendo las actitudes que ha tomado el señor Almagro a lo largo de su acción como secretario general de la OEA en este tema, ha sido coherente con lo que ha venido desarrollando”, sostuvo el mandatario.



Asimismo, señaló que “evidentemente” el accionar del secretario general se aleja de la línea política de la coalición de izquierdas que gobierna Uruguay, el Frente Amplio (FA).