Argentina: La Central General de Trabajadores ratificó el paro general del martes 25 de septiembre

Buenos Aires, septiembre 25 - El triunvirato reconfirmó, durante una reunión de consejo directivo, el paro general del próximo martes en Argentina y que será el cuarto contra el gobierno de Cambiemos. “El paro es para que este gobierno escuche a los trabajadores y rectifique las políticas económicas que nos trajeron hasta acá”, sostuvo el triunviro Héctor Daer. El encuentro de la conducción cegetista se hizo casi al mismo tiempo que en el microestadio de Ferro, el Frente Sindical por el Modelo Nacional (FSMN) realizaba un plenario de regionales donde anunciaban su adhesión a la medida de fuerza pero le reclamaban a la CGT un plan de lucha (ver aparte).



A diferencia de otros tiempos, la reunión del Consejo fue calma y hasta los triunviros volvieron a dar una conferencia de prensa. Daer confirmó uno de los datos estratégicos en toda jornada de paro y es que no habrá transporte público: “Son trabajadores al igual que el resto y están adheridos al paro. No habrá colectivos, trenes ni subtes, porque los trabajadores también quieren hacer sentir su reclamo”, señaló.



El triunviro también fue consultado sobre las diferencias que tiene con el Frente Sindical donde se encuentra Camioneros pero Daer se cuidó de caer en la confrontación y recurrió a una muletilla que usa cuando no quiere entrar en un debate y habló de “matices”. El jefe del gremio de la Sanidad agregó que “nosotros estamos en la misma vereda que la totalidad de los trabajadores. La CGT representa al ciento por ciento de los trabajadores. Los matices que podemos tener entre dirigentes no van a hacer mella en la postura que tiene le movimiento obrero contra la política de ajuste”, aseguró. Es más, indicó que “son trabajadores los que están allá, somos trabajadores los que estamos acá” en referencia al acto que realizaba al mismo tiempo en Ferro donde también llamaron a la unidad del movimiento obrero.



El paro se prevé contundente no sólo porque la totalidad de los gremios confederados en la CGT lo acompañan sino también por las dos CTA y las organizaciones sociales y partidarias. Por caso, el Partido Justicialista respaldó la movilización y la huelga convocadas tanto por CGT como por el de 36 horas que decretaron las CTA para el 24 y 25 de septiembre próximos. “El Justicialismo, como principal partido de oposición al que se intenta desprestigiar a como dé lugar, representante de los intereses de los sectores populares que están sufriendo las consecuencias del modelo económico-social de ajuste y endeudamiento al que los está sometiendo el Gobierno, apoya y acompaña la movilización y el paro al que llamaron los representantes de los trabajadores, en el convencimiento que la lucha no es en vano si es justa”, señaló el PJ.



En un documento, el partido aseguró que “el gobierno nacional ha decidido tomar decisiones en el campo de la economía que en nada contribuyen con el desarrollo de la industria, el comercio y las economías regionales; tampoco con la reducción del índice de desempleo; menos con achicar la brecha entre los que más y menos tienen; y menos aún con terminar con la pobreza, tal como fue la promesa de campaña de Mauricio Macri”.



El texto del PJ lleva la firma de su titular, José Luis Gioja, y dice también que “éstas y otras situaciones fueron advertidas permanentemente por el Justicialismo, pero cayeron en saco roto”. Sostiene también que “cualquier índice que se tome da negativo, cualquiera, y el Proyecto de Ley de Presupuesto enviado al Parlamento, lejos de arreglar los descalabros económicos, los profundiza; parece más una iniciativa del FMI que del Gobierno”.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 168 veces.