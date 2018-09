Tribunal Electoral de Brasil autoriza a Fernando Haddad a usar imagen de Lula en su campaña

Fernando Haddad y Lula da Silva Credito: Web

20 de septiembre de 2018.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil aceptó que el candidato a la Presidencia por el Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, use la imagen del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en su campaña electoral.



Mediante un comunicado, el TSE determinó por unanimidad que el PT continúe usando las imágenes de Lula en los anuncios televisivos para la campaña de Haddad, lo que desestima la solicitud del candidato Jair Bolsonaro, quien exigía que Lula no fuera utilizado como material de propaganda, reseña Telesur en su portal web.



Bolsonaro consideró que la presencia de Lula en la campaña podría causar estado mental de duda en los electores. Sin embargo, el Tribunal indicó que Haddad puede seguir utilizando audios e imágenes de Lula que hayan sido grabados antes de su detención en radio y televisión



Haddad fue designado por el PT como su candidato a la presidencia luego que el Tribunal no admitiera la candidatura de Lula.



Haddad sube en las encuestas



Un último sondeo realizado por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope) arrojó que Haddad se consolida en el segundo lugar de la intención de voto de los brasileños con un 19 por ciento.



Este resultado demuestra el incremento de unos 11 puntos en solo una semana, lo que puede asegurar una posible segunda vuelta con el candidato Bolsonaro, quien mantiene un 28 por ciento de la intención de votos.



En tercer lugar se ubicó Ciro Gomes con un 11 por ciento, seguido de Geraldo Alckmin con el siete por ciento y por último Marina Silva con el seis por ciento, destacó Telesur.



